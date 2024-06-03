Луніну аплодували навіть у літаку: у мережу потрапило відео польоту українця на фінал Ліги чемпіонів

Український воротар провів чудовий сезон

Українського воротаря "Реала" Андрія Луніна уважили у літаку на шляху на фіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2023/24. У результаті Вершкові у вирішальній грі переграли "Боруссію" Дортмунд (2:0).

Цікаве відео з’явилося у мережі вже після фіналу ЛЧ. Про це повідомляє Rodra у соцмережі Х.

На кадрах видно, як українець летить до Лондона. Андрій був окремо від команди через хворобу, яку переніс напередодні. Якогось моменту пілот літака звернувся до пасажирів, зазначивши, що на борту з ними летить людина, яка вивела "Реал" у фінал Ліги чемпіонів. Пасажири вшанували українця оплесками, Андрій лише сором’язливо посміхнувся.

"У нас на борту дуже особливий пасажир! Андрій Лунін! Саме завдяки йому "Реал" вийшов у фінал, тож я прошу всіх вас аплодувати йому, всіх, хто підтримує наш "Реал" Мадрид", – сказав пілот.

Додамо, що Лунін вдруге виграв кубок Ліги чемпіонів, ставши найтитулованішим українцем у головному єврокубку. Раніше стало відомо, що робитиме тренер "Реала" Карло Анчелотті після успіху у ЛЧ.