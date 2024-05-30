Реваншу Усик — Ф’юрі передбачили більший масштаб та грандіозні призові

Андеркарт буде набагато більше, призовий фонд основного бою також зросте

Голова Головного управління у справах розваг у Саудівській Аравії Туркі Аль-аш-Шейх, який напередодні оголосив дату бою-реваншу Олександр Усик — Тайсон Ф’юрі, розповів про подробиці майбутнього бою. За його словами, шоу буде набагато масштабнішим. Також передбачається, що боксери зможуть отримати набагато більші гонорари.

Слова Аль-аш-Шейха наводить британська The Sun. Зокрема, він зазначає:

"Шоу буде набагато масштабнішим. Також андеркарт буде набагато більше".

Видання зазначає, що колишній чемпіон WBC Ф’юрі заробив за перший бій близько 85 мільйонів фунтів стерлінгів, а Усик, за чутками, заробив близько 30 мільйонів. Тепер ці цифри різко зростуть: пара збирається поділити 150 мільйонів фунтів стерлінгів. Більше того, цього разу вже Усік контролюватиме левову частку доходів, після того, як він додав зелений (WBC) та золотий (абсолют) пояси до своїх титулів WBA, IBF та WBO, якими він уже володів перед боєм 18 травня.

Поки невідомо, чи стоятимуть на коні реваншу українця та британця всі пояси. Раніше повідомлялося, що Усика позбавлять титулу Міжнародної федерації боксу (IBF), але було названо три причини, через які промоутерам та організаціям вигідно залишити українцю всі пояси. Водночас промоутер нашого боксера Олександр Красюк звернеться до IBF із проханням зробити виняток щодо обов’язкового захисту.

У першому поєдинку 18 травня Усик здобув перемогу роздільним рішенням суддів – 115:112, 113:114, 114:113. При цьому у дев’ятому раунді українець ледь не нокаутував Ф’юрі, якого врятували рефері та гонг.