Усик перестав бути абсолютом? IBF ухвалила рішення щодо чемпіонського пояса

Українець поки що залишається абсолютним чемпіоном світу з боксу

Міжнародна боксерська федерація (IBF) ухвалила рішення, що на кону поєдинку Даніеля Дюбуа (20-2, 19 КО) та Філіпа Хрговича (17-0, 14 КО) стоятиме титул тимчасового чемпіона. Основний пояс залишиться в Олександра Усика, який нещодавно переміг Тайсона Ф’юрі у битві за титул абсолютного чемпіона світу.

Про це повідомив журналіст Ден Рафаель у соцмережі Х. На кону реваншу Усик — Ф’юрі 2, можливо, стоятимуть усі основні чемпіонські пояси гевівейті.

Додамо, що промоутер Едді Хірн заявляв, що IBF не встигне відібрати основний пояс в Усика до бою Дюбуа — Хргович, проте, ймовірно, зробить це у вересні, коли Ентоні Джошуа вийде на ринг проти переможця цієї пари.

Нагадаємо, бій Хргович — Дюбуа відбудеться 1 червня в Ер-Ріяді на великому вечорі боксу 5vs5. Другий поєдинок Олександра з Тайсоном заплановано на 21 грудня. У першому бою Усик ледь не нокаутував "Циганського короля", проте знайшовся суддя, який віддав перемогу британцю. Ф’юрі після поразки заявив, що програв лише через війну в Україні.