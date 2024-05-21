"У разі перемоги": український боксер пророкує Усику завершення кар’єри

Петро Іванов спрогнозував найближче майбутнє українського чемпіона

Український боксер Петро Іванов поділився враженнями від перемоги Олександра Усика у бою проти Тайсона Ф’юрі за статус абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі. Спортсмен вважає, що бій у відповідь може стати останнім у кар’єрі співвітчизника.

Своєю думкою він поділився у коментарі "Трибуні". Відзначивши при цьому, що є ще один варіант розвитку подій.

"У разі перемоги Усика в реванші це буде кінець кар’єри, тому що він всього досяг у боксі. Інакше буде трилогія", — зазначив Іванов.

Коментуючи сам бій, боксер зауважив: "Дуже напружений бій, було дуже багато гострих моментів як для Усика, так і для Ф’юрі. Також був момент, де рефері просто врятував Ф’юрі від нокауту, відрахувавши йому нокдаун. Бій був дуже рівний, могли віддати перемогу і Ф’юрі. Треба віддати належне Тайсону – він дуже добре підготувався до цього поєдинку і дав добрий бій".

А говорячи про те, чим його здивував бій, підкреслив: "Здивувала форма Ф’юрі, Тайсон був дійсно дуже добре підготовлений. Крім цього було кілька дуже точних влучень аперкотом. Цікаво, що на початку поєдинку Ф’юрі, здавалося, вже почав здавати позиції, але з третього раунду картинка поєдинку змінилася.

"У Усика характер чемпіона. Це все, що можна сказати. Незважаючи на такий важкий бій, знайти сили після важких раундів і все одно забрати своє і написати історію у світі боксу", — робить висновок Іванов.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Усика відсторонено від боксу через травму до середини літа.