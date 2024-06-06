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Російський топ-чиновник назвав росіян "шкідниками"

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
Володимир Путін та Дмитро Чернишенко Новина оновлена 06 червня 2024, 14:05
Володимир Путін та Дмитро Чернишенко. Фото kremlin.ru

Путінські чиновники продовжують принижувати росіян

Віцепрем’єр Росії Дмитро Чернишенко заявив, що росіяни, які не займаються спортом, шкодять економіці. Нещодавно Чернишенко похвалився рекордною кількістю спортсменів у РФ (72 млн осіб), після чого в мережі його назвали "балаболом".

Відповідний коментар Чернишенка наводить "Матч ТВ". Таким чином він звинуватив близько 40% росіян у шкідництві.

"Спорт — це не просто стиль життя, тому що спорт пронизує всі сфери нашого життя, в тому числі в економіку. Всім відомо, що щоб бути на піку форми, треба займатися спортом.

При цьому внесок в економіку від людей, які займаються спортом, оцінюється приблизно 350 мільярдів рублів. Тому ті, хто не займається спортом, завдають шкоди нашій економіці.

Але треба мати й інфраструктуру. Треба мати доступні умови для наших молодих хлопців та дівчат. Одне з головних завдань – зробити так, щоб молодь могла займатися спортом за місцем проживання”, – сказав Чернишенко.

У мережі віцепрем’єру РФ дісталося від користувачів. Ті назвали Дмитра "шкідником" та "паразитом".

Нагадаємо, Чернишенко не вперше вирізнявся брехнею космічного масштабу. Саме він заявив, що путінські "Ігри Майбутнього" у Казані зібрали 3 млрд переглядів по ТБ та мережі. Цей турнір особисто відкривав президент РФ Володимир Путін. Глава Кремля сидів поруч із неповнолітньою фавориткою.

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#Росія