Путінські чиновники продовжують принижувати росіян

Віцепрем’єр Росії Дмитро Чернишенко заявив, що росіяни, які не займаються спортом, шкодять економіці. Нещодавно Чернишенко похвалився рекордною кількістю спортсменів у РФ (72 млн осіб), після чого в мережі його назвали "балаболом".

Відповідний коментар Чернишенка наводить "Матч ТВ". Таким чином він звинуватив близько 40% росіян у шкідництві.

"Спорт — це не просто стиль життя, тому що спорт пронизує всі сфери нашого життя, в тому числі в економіку. Всім відомо, що щоб бути на піку форми, треба займатися спортом.

При цьому внесок в економіку від людей, які займаються спортом, оцінюється приблизно 350 мільярдів рублів. Тому ті, хто не займається спортом, завдають шкоди нашій економіці.

Але треба мати й інфраструктуру. Треба мати доступні умови для наших молодих хлопців та дівчат. Одне з головних завдань – зробити так, щоб молодь могла займатися спортом за місцем проживання”, – сказав Чернишенко.

У мережі віцепрем’єру РФ дісталося від користувачів. Ті назвали Дмитра "шкідником" та "паразитом".

Нагадаємо, Чернишенко не вперше вирізнявся брехнею космічного масштабу. Саме він заявив, що путінські "Ігри Майбутнього" у Казані зібрали 3 млрд переглядів по ТБ та мережі. Цей турнір особисто відкривав президент РФ Володимир Путін. Глава Кремля сидів поруч із неповнолітньою фавориткою.