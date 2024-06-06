Российский топ-чиновник назвал россиян "вредителями"

Путинские чиновники продолжают унижать россиян

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что россияне, которые не занимаются спортом, вредят экономике. Недавно Чернышенко похвастался рекордным числом спортсменов в РФ (72 млн человек), после чего в сети его назвали "балаболом".

Соответствующий комментарий Чернышенко приводит "Матч ТВ". Таким образом, он обвинил около 40% россиян во вредительстве.

"Спорт – это не просто стиль жизни, потому что спорт пронизывает все сферы нашей жизни, в том числе в экономику. Всем известно, что чтобы быть на пике формы, надо заниматься спортом.

При этом вклад в экономику от людей, занимающихся спортом, оценивается примерно в 350 миллиардов рублей. Поэтому те, кто не занимаются спортом, наносят вред нашей экономике.

Но надо иметь и инфраструктуру. Надо иметь доступные условия для наших молодых ребят. Одна из главных задач — сделать так, чтобы молодежь могла заниматься спортом по месту жительства", – сказал Чернышенко.

В сети вице-премьеру РФ досталось от пользователей. Те назвали Дмитрия "вредителем" и "паразитом".

Напомним, Чернышенко не впервые отличался ложью космического масштаба. Именно он заявил, что путинские "Игры Будущего" в Казани собрали 3 млрд просмотров по ТВ и сети. К слову, этот турнир лично открывал президент РФ Владимир Путин. Глава Кремля сидел рядом с несовершеннолетней фавориткой.