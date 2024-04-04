"Приблизно на рівні 87% Путіна": у РФ назвали колосальну кількість спортсменів у країні

Міністерство спорту РФ опублікувало звіт, який розсмішив мережу

Фізичною культурою та спортом у Росії займаються 75,7 млн осіб. Проте на Олімпійські ігри у Парижі від РФ, схоже, поїдуть одиниці.

Неймовірні цифри доступні у звіті Міністерства спорту РФ за 2023 рік, передає Sports.ru. У порівнянні з 2022 роком кількість "спортсменів" у РФ збільшилася майже на 6 млн.

Наймасовішим видом спорту в Росії є футбол — зараз ним займаються 3,4 млн осіб. У п’ятірці також входять плавання, волейбол, спортивне програмування та легка атлетика.

У мережі ці цифри викликали сумніви навіть у самих росіян. Користувачі масово жартують і про "вибори" президента РФ, на яких Володимир Путін набрав 87,29% голосів. До речі, на виборчих дільницях не обійшлося без курйозів.

Нагадаємо, у Казані завершилися так звані "Ігри майбутнього", які відкривав особисто президент РФ Володимир Путін. До речі, глава Кремля під час церемонії відкриття "Ігор" сидів поруч зі своєю "фавориткою". Ще під час змагань путінські чиновники заявили, що турнір переглянуло понад мільярд людей по всій планеті.