У Казані пройшов "міжнародний" турнір, про який мало хто чув, проте російська влада стверджує протилежне

Віцепрем’єр РФ Дмитро Чернишенко заявив, що санкції стали подарунком для російського спорту. Це демонструє успіх "Ігор Майбутнього", які нібито дивився кожен третій мешканець Землі.

Відповідний коментар Чернишенка наводить Р-Спорт. Дмитро похвалився успіхом путінських ігор, заявивши, що вони зібрали 3 млрд переглядів.

"Попри серйозні зовнішні загрози, російський спорт динамічно розвивається. Президент доручив забезпечити високу активність змагань. Створюються нові формати спортивних змагань, які не мають аналогів у світі.

Інноваційною подією у 2024 році стали Ігри майбутнього у Казані. Росія подарувала світові новий формат змагань. Ніхто не очікував такого успіху. Понад 3 мільярди переглядів підтверджують інтерес до цього турніру.

Росія знову довела, що задає тренди, у тому числі спортивні. Ми розвиваємо співпрацю з дружніми країнами. Ми проведемо Ігри БРІКС, Ігри дружби. Тісно взаємодіємо з Китаєм.

Санкції недружніх країн нам були подарунком. Вони дали нам можливості, а ми розвиватимемо нові інноваційні формати”, – сказав Чернишенко.

Довідка: "Ігри майбутнього" — перший міжнародний мультиспортивний турнір у концепції фіджитал-спорту. Атлети одночасно змагалися і у спортивних дисциплінах, і у кіберспортивних. У мережі висміяли слова Чернишенка. Навіть росіяни не вірять у такий приголомшливий успіх путінських ігор, адже фінал чемпіонату світу з футболу Аргентина — Франція зібрав біля екранів близько 1,5 млрд глядачів по всьому світу.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін особисто відвідав церемонію відкриття "Ігор майбутнього", поряд з ним сиділа його нова фаворитка Каміла Валієва. У Кремлі тоді підтвердили, що Путін особисто підтримує неповнолітню фігуристку, а та у відповідь публічно підтримала його на виборах президента, хоча не мала цього права через вік.