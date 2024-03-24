"Катюша та брати назавжди": як у Європі зустрічали російський "Зеніт" (відео)

Російські команди скасували матчі через теракт у Москві, але "Зеніт" вирішив грати

Днями у Белграді місцева "Црвена Звєзда" провела товариський матч проти "Зеніту". Серби провели низку акцій на підтримку РФ, зокрема, принесли свої співчуття жертвам теракту в московському ТЦ "Crocus City Hall".

Крім того, сербські вболівальники виконали "Катюшу" та розмістили величезний прапор Росії на трибунах з написом "Брати назавжди". Про це повідомляє sports.ru.

Банер "Брати назавжди" на матчі "Црвена Звєзда" — "Зеніт"

Гра завершилася мінімальною перемогою господарів з рахунком 1:0. Єдиний гол у поєдинку записав на свій рахунок Нікола Кнежевич.

Нагадаємо, у п’ятницю, 22 березня, у ТЦ "Crocus City Hall", імовірно, 5 терористів вчинили стрілянину, в якій, за останніми даними (станом на 13:00 24 березня), загинули 133 особи, ще 154 постраждали. Наступного дня російські правоохоронці затримали чотирьох громадян Таджикистану.

"Телеграф" проаналізував, що про напад на Crocus City Hall написали західні ЗМІ. Основна версія — за терактом стоїть "Ісламська держава-Хорасан" (ІДІЛ-К). Це філія угруповання, що базується в Афганістані. Пізніше терористи ІДІЛ опублікували відео з бодікамери одного з тих, хто нападав на ТЦ. Проте президент РФ Володимир Путін у своєму виступі спробував звинуватити Україну.