Від метеликів та "Качиних історій" до посвят стійкості Маріуполя: найяскравіші тату гравців збірної України.

Наші футболісти від кумедних тату поступово переходять до серйозних патріотичних малюнків

Футболісти збірної України, які вже у понеділок, 17 червня, проведуть перший матч на Євро-2024, зараз перебувають під пильною увагою вболівальників. Команда, у прямому та переносному сенсі знаходиться на очах публіки.

"Телеграф" розглянув татуювання гравців головної команди країни, які останнім часом змінюють тематику — від жартівливих і "мультяшних" до серйозних, із патріотичним змістом.

Перший малюнок

Воротар збірної України Анатолій Трубін зробив перше татуювання — малюнок на правій руці — три роки тому. І одразу зробив припущення: "Варто тільки почати… І вже наглядаєш щось нове, що набити. У вас так само?"

Втім, тату він робить рідко і майже не хвалиться ними в соцмережах. Набагато більше гравець зосереджений на футболі та тренуваннях.

Присвятив особливому місту у житті

У Миколи Шапаренка з київського "Динамо" багато татуювань, але одне з них, мабуть, найбільше не схоже на інші. Саме цей малюнок із героями культового мультфільму "Качині історії" створила для футболіста тату-майстер Ольга Іванцова, чиї послуги користуються популярністю багатьох українських футболістів та спортсменів з інших видів спорту. Наприклад, гімнаста Олега Верняєва.

Ольга Іванцова та Микола Шапаренко

Втім, останнім часом гравець почав набагато серйозніше ставитися до всього у своєму житті, зокрема і до татуювань на тілі. Футболіст народився у селищі Велика Новосілка Донецької області, але Маріуполь також особливе місто для Миколи. Саме там він розпочинав кар’єру у ФК "Іллічівець". І на правій нозі футболіста зображені бої у місті, які він на власні очі бачив у 2014 році. А тату зробив 2021-го, незадовго до початку повномасштабної війни.

"Я все з вікна бачив. Як люди коктейлі Молотова кидали. Як снайпери сиділи з лазерами. Це все я бачив, і танки їздили, горіла ціла будівля. Це просто… За рік до повномасштабної війни набив це тату. І так все склалося зараз, що Маріуполя там немає".

Символ цілеспрямованості та наполегливості

У свою чергу, гравця "Челсі" Михайла Мудрика можна назвати фанатом татуювань. Він має не менше п’ятнадцяти малюнків на тілі. Найяскравішим із них сміливо можна назвати одне з останніх тату українця, яке перебуває на його шиї.

За словами самого Михайла, набити на яскраві блакитні метелики його надихнули книга та однойменний фільм "Метелик". Символ метелика означає цілеспрямованість та наполегливість.

Чернігів для Ярмоленка

Ще у 2016 році гравець київського "Динамо" Андрій Ярмоленко зробив татуювання з рідним Черніговом, яке реалізував його товариш. На ній зображено Катерининську церкву та хлопчик у футболці з номером 10 на спині.

Андрій ріс у Чернігові, тож, очевидно, це тату відбиває його самого. Сьогодні зображення цієї церкви має особливий гіркий підтекст, адже ролик із нею у сяйві градів став одним із найпопулярніших відео повномасштабної війни.

Молитви для Коноплі

Є татуювання і на ногах гравця "Шахтаря" Юхима Коноплі. Симетричні написи в готичному стилі латинською мовою, як пояснив сам футболіст, означають "Хто, якщо не я" та "І це минеться". Над ними розташовані дві молитви, написані дрібнішим шрифтом.

Латинські написи та молитву "Отче наш" набив у перші півроку своєї співпраці з "Десною", зазначає сам Юхим. Друга молитва додалася вже 2022 року, її Конопля набив у Львові.

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Водночас від татуювань фанатіють далеко не всі футболісти української збірної. В того ж Віталія Миколенка їх немає. А Віктор Циганков зізнавався:

"У мене немає жодного негативного ставлення до татуювань. Комусь подобається, комусь ні. Був час, коли я теж думав про це. Але я розумію, що добре живу і без цього. Якби хотів, і це було б щось пам'ятне, можливо, набив би. Може, це буде в майбутньому. Може, ні. Я людина настрою. Якщо захочу, зроблю. Але спершу десять разів подумаю. Щоб потім не шкодувати".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що збірна України розгромила команду Молдови у Кишиневі в останньому матчі перед Євро-2024.