До будинку увірвалися озброєні грабіжники: легенда світового футболу пережив напад і потрапив до лікарні

Роберто Баджо пограбували під час перегляду матчу Євро-2024 Іспанія — Італія

Легенда збірної Італії з футболу 1990-х Роберто Баджо та його родина стали жертвами домашнього пограбування напередодні увечері, 20 червня. Пограбування сталося в той момент, коли члени сім’ї дивилися по телевізору матч Євро-2024 Іспанія — Італія.

За даними Corriere del Veneto, напад стався на віллі колишнього володаря "Золотого м’яча" в Альтавіллі-Вісентіні. П’ятеро чоловіків увійшли озброєними, і почалася бійка з Баджо, в якій колишній футболіст отримав поранення і був замкнений разом зі своєю родиною у коморі. Один із грабіжників ударив Баджо по голові пістолетом, завдавши глибокої рани.

При цьому, гроші, прикраси та годинник були вкрадені. Злочинці пробули у будинку близько 40 хвилин.

Коли Баджо зрозумів, що грабіжники пішли, він виламав двері та викликав поліцію. Футболіста доправили до лікарні, де йому зробили кілька швів на лобі. Члени його родини не постраждали.

Баджо визнавався найкращим гравцем світу та Європи 1993 року. У складі збірної Італії він ставав срібним призером чемпіонату світу 1994 року та бронзовим призером чемпіонату світу 1990 року. Єдиний італійський футболіст, який забивав голи на трьох чемпіонатах світу. За результатами інтернет-опитування, проведеного ФІФА в 2000 році, посів 4-е місце у списку найкращих гравців XX століття (після Марадони, Пеле та Ейсебіо).

Раніше "Телеграф" повідомляв про серію нападів на гравців збірної Малайзії. Одного футболіста облили кислотою, іншого побили залізним прутом.