Суперники збірної України можуть зіграти "договорняк" на Євро-2024: чому це погано для нас

Збірні Словаччини та Румунії можуть зіграти внічию

Збірні Словаччини та Румунії з великою ймовірністю зіграють внічию у заключному матчі групового етапу Євро-2024. Цей результат не влаштовує збірну України, якій потрібна перемога збірної Румунії.

Букмекерські контори вважають нічийний результат найімовірнішим. Зокрема Favbet ставить на нічию коефіцієнт 2,15, у той час як на перемогу Словаччини 3,25, а на перемогу Румунії — 3,80.

У разі нічиєї у грі Словаччина — Румунія збірній України потрібна буде лише перемога над збірною Бельгії, щоб пробитися у плей-офф. А ось самі команди Словаччини та Румунії цілком влаштовує нічия для проходу до 1/8 фіналу.

Нагадаємо, що у Групі А третя команда — збірна Угорщини — за підсумками групового турніру набрала 3 очки, а у Групі В збірна Хорватії — 2. Команди Словаччини та Румунії у разі нічиєї наберуть по 4 очки та гарантують собі 2-3 місце у групі й потраплянні до плей-оф, незалежно від результату гри Україна – Бельгія. У цьому випадку збірній України потрібна буде лише перемога у заключному матчі над бельгійцями.

Як повідомляв "Телеграф", матчі останнього туру групового етапу в квартеті Е Словаччина — Румунія та Україна — Бельгія відбудуться в середу, 26 червня. Початок матчів о 19.00 за київським часом.