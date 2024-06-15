Найсексуальніша фанатка ЧС-2022 приїхала на Євро-2024 (фото)

Хорватська модель знову прикрасить футбольний турнір

Хорватська супермодель Івана Кньолл, яка стала головною вболівальницею на чемпіонаті світу з футболу-2022 у Катарі, не змогла пропустити чемпіонат Європи-2024. До речі, Хорватія розпочне шлях на турнірі 15 червня матчем проти Іспанії.

Красуня опублікувала знімок в Instagram на тлі гасла Євро-2024 ("Об’єднані футболом") у Берліні (Німеччина). Івана знову блиснула формами у клітчатій футболці з глибоким вирізом.

"Хто виграє Євро-2024? Хорватія, ти готова?" — написала Івана під знімком (фото вище).

Івана завдяки своїм відвертим вбранням на спортивних форумах зібрала величезну армію підписників у соцмережах. Дівчина регулярно радує своїх фанів гарячими знімками.

Івана Кньолл

Нагадаємо, Івана зуміла прославитися на Мундіалі в Катарі завдяки своїм відвертим вбранням, що мало не призвело до її депортації з країни. Проте влада близькосхідної держави заплющила очі на зовнішній вигляд хорватки, і та радувала телекамери аж до останніх днів змагань, щоправда, не обійшлося без конфліктів. Після ЧС Кньолл продовжувала з’являтися на медійних спортивних заходах, зокрема вона засвітилася на грі НБА, а також на фіналі Ліги чемпіонів.