"Йому слід підстригтися": в Англії жорстко наїхали на Мудрика

Футболіст поки не виправдав очікувань на Туманному Альбіоні

Колишній хавбек "Челсі" Джон Обі Мікел у жорсткій формі дав пораду вінгеру Синіх та збірної України Михайлу Мудрику. До речі, в середині травня українець травмувався на рівному місці під час матчу АПЛ проти "Брайтона" (2:1).

Відповідну заяву Обі Мікела наводить sportskeeda. Нігерієць вважає, що Мудрик надто багато часу приділяє зачіскам та татуюванням і йому слід зосередитись на футболі.

"Йому слід підстригтися, перестати робити татуювання, потрібно впорядкувати свою голову, і якщо він це зробить, то стане дуже гарним гравцем.

У нього є швидкість, міць, він чудово володіє м’ячем. Але йому потрібно поводитися належним чином. Він повинен забути про зачіски, татуювання, ні — грай у футбол і вигравай для нас матчі", — сказав Джон.

Виступ Михайла Мудрика у сезоні 2023/24.

Нагадаємо, "Челсі" придбав Мудрика за (70 млн + 30 млн бонусів), проте українець провів невдалий сезон за Синіх. Минулої кампанії Михайло зіграв у 41 матчі за лондонців, у яких відзначився 7 голами та 2 гольовими передачами. Востаннє Мудрик відзначився голом у ворота "Ноттінгема".