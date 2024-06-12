Мудрик, Циганков та Зінченко: звідки пішли прізвища зірок збірної України

У провідних гравців команди знакові прізвища

Збірна України стартує на чемпіонаті Європи 17 червня матчем із командою Румунії. Команді належить зіграти як мінімум три матчі групового етапу турніру, але вона має також чудові шанси на вихід у плей-офф.

"Телеграф" вирішив подивитись на лідерів команди з іншого боку, вивчивши походження прізвищ лідерів команди. І виявилося, що наші ключові гравці зі шляхетними прізвищами.

Циганкови — серед духовенства та міщанства

Так, прізвище Циганков згадується серед православного духовенства, київського міщанства та репресованих. Антропонімом став відомий етнонім циган, який зустрічається у першій половині XV століття. Так само, у Польщі антропоніми на базі етноніму Czigan також починають фіксуватися з початку XV ст.

Старобільський район Луганської області — найгустіший осередок прізвища Циганків. На одного носія прізвища припадає 1399 мешканців.

Примітно, що гравець збірної України Віктор Циганков народився в Нагарії (Ізраїль), але його батько Віталій родом із Вінниці. Що далеко від міста Старобільська та району загалом.

Дворянство та депутати Ради

У свою чергу, прізвище Зінченка згадується серед старшин Гетьманщини, дворянства Малоросії, православного духовенства, київського міщанства, репресованих, керівництва УРСР та навіть депутатів Верховної Ради. Походження прізвища Зінченка походить від чоловічого імені Зінь, що є скороченим варіантом повного імені Зіновій та у 17-му столітті було поширене серед козаків.

Нині вже скасований Білокуракінський район Луганської області — найгустіший осередок прізвища Зінченко. На одного носія прізвища припадає 126 мешканців.

Втім, гравець збірної України Олександр Зінченко народився у Радомишлі (Житомирській області). І не має відношення до Білокуракіно та околиць.

Єврейство та репресовані

А ось прізвище Мудрик згадується серед єврейства та репресованих. Це давнє слов’янське чоловіче особисте ім’я, утворене від основного імені Мудрослава. Наразі лексема Мудрик як особисте ім’я вже не використовується, але воно широко використовувалося під час створення фамільних назв на галицькій Бойківщині. У XV столітті на південній Буковині вживалося прізвище Мудричка, утворене від нього.

Кам’янка-Бузький район Львівської області — найгустіший осередок прізвища Мудрик. На одного носія прізвища припадає 278 мешканців. А ось гравець збірної України Михайло Мудрик народився зовсім не у тих краях, а у Краснограді (Харківської області).

Як повідомляв "Телеграф", напередодні збірна України розгромила команду Молдови у Кишиневі (4:0) в останньому товариському матчі перед Євро-2024.