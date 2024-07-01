Вімблдон-2024: рекордна кількість українок та рекордні призові

Відразу вісім українок візьмуть участь у головному трав’яному турнірі цього сезону.

У понеділок, 1 липня, в передмісті Лондона стартує найпрестижніший у світі тенісу Вімблдонський турнір. В останні роки організатори відійшли від традиції проведення основного турніру наприкінці червня – на початку липня, віддавши під останні дні червня лише кваліфікаційні змагання. В іншому, турнір, історія якого починається з 1877 року, мало чим відрізняється від своїх попередників.

2024-го у найпрестижнішому турнірі на трав’яних кортах зіграють вісім українок, що є рекордом за кількістю учасниць для нашої країни на Вімблдоні. При цьому лише п’ять із них пройшли в основну сітку за рейтингом — Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська, Леся Цуренко та Ангеліна Калініна. Водночас, Катерина Байндль також не брала участі у кваліфікації, скориставшись "захищеним рейтингом". А ось Юлія Стародубцева та Дарія Снігур свої перші перемоги на нинішньому Вімблдоні вже здобули.

Перші перемоги

Так, Юлія Стародубцева обіграла австралійку Меддісон Інгліс у фіналі кваліфікації у двох партіях – 6:4, 6:2. Матч тривав 1 годину та 10 хвилин. При цьому у першій партії суперниці спочатку обмінялися брейками, але в десятому геймі українка блискуче зіграла на прийомі і взяла під нуль чужу подачу. Як результат, першу партію Стародубцева виграла з рахунком 6:4.

Другий сет склався для Юлії набагато легше — вона впевнено брала свою подачу, при цьому зробила два брейки і перемогла з підсумковим рахунком 6:2. Варто зазначити, що Стародубцева провела три матчі у кваліфікації Вімблдону-2024, при цьому не віддавши в них суперницям жодного сету.

Юлія стала сьомою українкою в основній сітці Вімблдону-2024, але, як з’ясувалося пізніше, не останньою. При цьому для 24-річної спортсменки нинішній сезон є роком дебютів на турнірах серії "Великого шолома". Раніше вона вперше виступила на Відкритому чемпіонаті Австралії та "Ролан Гаррос" — Відкритому чемпіонаті Франції. Щоправда, далі за перший круг ані там, ані там українка не дійшла.

Ще однією українкою, яка зуміла пройти крізь сито кваліфікації, стала Дарія Снігур. На відміну від Стародубцевої, вона змогла здобути вольову перемогу над представницею Туреччини Зейнеп Сонмез. Матч тривав 2 години та 8 хвилин. Перший сет для 22-річної українки вийшов невдалим — вона двічі поступалася геймом на своїй подачі і зрештою програла стартову партію з рахунком 1:6.

Другий сет також почався з прикрих помилок українки — Дарія програвала 0:4 і перебувала за крок від поразки, але змогла переламати хід зустрічі. Завдяки трьом брейкам Снігур виграла другу партію із підсумковим рахунком 7:5. Третя партія розпочалася за тим самим сценарієм — Снігур програвала 1:4, але надалі зібралася з силами та повністю диктувала хід гри. Фінальний гейм третього сета українка взяла під нуль на прийомі і в підсумку виграла з рахунком 7:5. Надзвичайно драматичний матч, який подарував Дарії масу емоцій перед основним турніром.

22-річна киянка також дебютує в основній сітці турніру Вімблдону. Раніше цього сезону вона дебютувала на Відкритому чемпіонаті Автралії, програвши в першому ж матчі. А її найкращим результатом на турнірах "Великого шолома" залишається вихід у 2-е коло Відкритого чемпіонату США, 2022-го року.

До речі, 2019-го, у 17-річному віці Снігур виграла юніорський Вімблдонський турнір. Ця перемога залишається найяскравішою сторінкою у кар’єрі молодої тенісистки. Втім, у "дорослому" тенісі вище за 105-е місце у світовому рейтингу вона не піднімалася.

Світоліна та Костюк – у статусі реальних претенденток

Грала у двох фіналах юніорського Вімблдону й Еліна Світоліна, нині найкраща тенісистка України, екс-третя ракетка світу. Але і в парному, і в одиночному розряді колишня перша ракетка світу в юніорському рейтингу програла, зупинившись за крок від титулу. У юніорському тенісі вона вигравала титул "Ролан Гаррос". А вже у дорослому тенісі є переможницею 19 турнірів WTA (з них 17 в одиночному розряді), переможницею Підсумкового турніру року в одиночному розряді (Фінал туру WTA-2018) та бронзовим призером Олімпіади Токіо-2020.

Щоправда, з турнірами "Великого шолома" в одеситки явно не складається. І на Вімблдоні, і в США вона доходила максимум до півфіналу, тоді як в Австралії та Франції – до чвертьфіналу. Цьогорічний турнір – чергова спроба підкорити "шолом".

Ще однією реальною претенденткою на високий результат у Вімблдоні є киянка Марта Костюк. Переможниця одного юніорського турніру "Великого шолома" в одиночному розряді (Відкритий чемпіонат Австралії-2017) та одного юніорського турніру в парному розряді (Відкритий чемпіонат США-2017), колишня друга ракетка світу в юніорському рейтингу Костюк на дорослому рівні на Вімблдоні доходила лише до 3-го кола. Але вже нинішнього сезону вона показала низку яскравих результатів, що дозволяє внести Марту до списку претендентів, якщо і не на перемогу, то на вихід до півфіналу, як мінімум.

Чекаємо на титул від Гауфф, туманні перспективи Джоковича

У 2023 році жіночий Вімблдон завершився сенсацією — у вирішальному матчі представниця Чехії Маркета Вондроушова обіграла Онс Жабер з Тунісу. У свою чергу, у чоловічому турнірі виграв іспанець Карлос Алькарас, який в епічному фіналі обіграв Новака Джоковича із Сербії. Той від злості навіть зламав ракетку. Цього року повторити успіх чинним переможцям буде дуже складно. Алькарас не вражає на трав’яних кортах після успіху на "Ролан Гаррос", а Маркета гратиме з пошкодженням.

Виділити фаворита у жіночому турнірі дуже складно. Так, перша ракетка світу Іга Свьонтек у своїй кар’єрі лише раз добиралася до чвертьфіналу Вімблдону і не завоювала жодного титулу на траві. Навряд чи щось зміниться цього разу. Все-таки представниця Польщі провела дуже ударну ґрунтову частину сезону, взявши всі основні титули. До того ж матч першого кола із Софією Кенін (США) стане для представниці Польщі першим на траві цього сезону.

Однією із головних фавориток турніру виглядає Корі Гауфф (США). Також у списку явних фаворитів Аріна Соболенко (Білорусь) та Олена Рибакіна (Казахстан). Стиль цих тенісисток чудово підходить для трави: потужна подача, сильні удари із задньої лінії, а також досвід участі у вирішальних матчах Вімблдону. А Рибакіна взагалі вигравала титул у Лондоні два роки тому. Однак саме шанси Гауфф вважаються найвищими в цій трійці, враховуючи, що Соболенко та Рибакіна знялися зі своїх останніх турнірів через пошкодження.

Не можна забувати і про Онс Жабер. Тенісистка з Тунісу два роки поспіль грала у фіналі Вімблдону. Отже, їй цілком до снаги взяти дебютний "Шолом" із третьої спроби.

У чоловіків фаворитом Вімблдону виглядає Яннік Сіннер, незважаючи на рівні шанси на загальний успіх із Карлосом Алькарасом, з боку більшості експертів. По-перше, італієць раніше розпочав підготовку до трав’яного відрізку, поступившись у півфіналі "Ролан Гаррос". По-друге, ту саму підготовку Яннік, на відміну від Карлітоса, втілив в успіх на турнірі в Галлі. По-третє, за можливого очного матчу в Лондоні відразу згадується їхня особиста зустріч дворічної давнини на англійському "шоломі", коли Сіннер впевнено "закрив" іспанця в чотирьох партіях.

А ось перспективи Новака Джоковича ще туманніші, ніж перед "Ролан Гаррос". На початку червня Нолє переніс операцію на коліні, але, на подив багатьох, вже кілька тижнів тренується на корті і таки збирається зіграти на Вімблдоні. З одного боку, Джокович заявляє, що якщо почне грати на турнірі, то боротиметься за перемогу. З іншого, без адекватної підготовки та ще й у 37 років зробити це буде максимально складно. Ймовірно, що за кращого розкладу Новак дістанеться стадії 1/4 фіналу, де його суперником може стати хтось із тріо: Алекс Де Мінуар, Фелікс Оже-Альясім або Хуберт Хуркач.

Рекордні призові

Загальний призовий фонд турніру-2024 склав рекордні для Вімблдону £50 млн. При цьому призові порівну поділені між чоловіками та жінками. Так лише за участь (виліт у першому колі) спортсмен може заробити 60 000 фунтів стерлінгів. За прохід у друге коло — 93 000, третє — 143 000 і так далі. Мільйонерами ж тут стають лише фіналіст (1,4 млн) та переможець (2,7 млн) турніру

Не забуватимемо, що в загальну суму також входять призові для учасників парного чоловічого та жіночого турніру, а також міксту (змішаного розряду). Щоправда, їхні гонорари й близько не можна порівняти з одиночними. Так, переможці у парному розряді отримають 650 тисяч фунтів стерлінгів на двох, а в міксті – лише 130 тисяч.

Де дивитись?

Телекомпанія Setanta Sports транслюватиме матчі за участю українських тенісисток на Вімблдоні-2024 у вільному доступі на своєму Youtube-каналі. Це рішення стало плодом співпраці транслятора та благодійного фонду Еліни Світоліної. Завдяки зусиллям обох організацій глядачі та користувачі соцмереж зможуть приєднатися до ініціативи зі збору коштів на допомогу юним спортсменам, які живуть та тренуються в Україні.

Також Setanta Sports покаже турнір на двох своїх каналах, які широко представлені в пакетах кабельних операторів та стрімінгових платформ. А матчі, які не потраплять до ефірної сітки каналів, можна буде подивитися у додатку.