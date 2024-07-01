Уимблдон-2024: рекордное количество украинок и рекордные призовые

Сразу восемь украинок примут участие в главном травяном турнире нынешнего сезона

В понедельник, 1 июля, в предместье Лондона стартует самый престижный в мире тенниса Уимблдонский турнир. В последние годы организаторы отошли от традиции проведения основного турнира в конце июня – начале июля, отдав под последние дни июня только квалификационные соревнования. В остальном, соревнования, история которых начинается с 1877 года, мало чем отличаются от своих предшественников.

В 2024-м в самом престижном турнире на травяных кортах сыграют восемь украинок, что является рекордом для по количеству участниц для нашей страны на Уимблдоне. При этом, только пять из них прошли в основную сетку по рейтингу — Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская, Леся Цуренко и Ангелина Калинина. Вместе с тем, Катерина Байндль также не участвовала в квалификации, воспользовавшись "защищенным рейтингом". А вот Юлия Стародубцева и Дарья Снигур свои первые победы на нынешнем Уимблдоне уже одержали.

Первые победы

Так, Юлия Стародубцева обыграла австралийку Меддисон Инглис в финале квалификации в двух партиях – 6:4, 6:2. Матч продолжался 1 час и 10 минут. При этом, в первой партии соперницы сначала обменялись брейками, но в десятом гейме украинка блестяще сыграла на приеме и взяла под ноль чужую подачу. Как итог, первую партию Стародубцева выиграла со счетом 6:4.

Второй сет сложился для Юлии на порядок легче — она уверенно брала свою подачу, при этом сделала два брейка и победила с итоговым счетом 6:2. Стоит отметить, что Стародубцева провела три матча в квалификации Уимблдона-2024, при этом не отдав в них соперницам ни единого сета.

Юлия стала седьмой украинкой в основной сетке Уимблдона-2024, но как выяснилось позже, не последней. При этом, для 24-летней спортсменки нынешний сезон является годом дебютов на турнирах серии "Большого шлема". Ранее она впервые выступила на Открытом чемпионате Австралии и "Ролан Гаррос" — Открытом чемпионате Франции. Правда, дальше первого круга ни там, ни там не дошла.

Еще одной украинкой, сумевшей пройти сквозь сито квалификации стала Дарья Снигур, В отличие от Стародубцевой, она смогла одержать волевую победу над представительницей Турции Зейнеп Сонмез. Матч продолжался 2 часа и 8 минут. Первый сет для 22-летней украинки получился неудачным — она дважды уступала гейм на своей подаче и в итоге проиграла стартовую партию со счетом 1:6.

Второй сет также начался с досадных ошибок украинки — Дарья проигрывала 0:4 и находилась на грания поражения, но смогла переломить ход встречи. Благодаря трем брейкам Снигур выиграла вторую партию с итоговым счетом 7:5. Третья партия началась по тому же сценарию — Снигур проигрывала 1:4, но в дальнейшем собралась с силами и полностью диктовала ход игры. Финальный гейм третьего сета украинка взяла под ноль на приеме, и в итоге выиграла со счетом 7:5. Крайне драматичный матч, подаривший Дарье массу эмоций перед основным турниром,

22-летняя киевлянка также дебютирует в основной сетке Уимблдонского турнира. Ранее в этом сезоне она дебютировала на Открытом чемпионате Автралии, проиграв в первом же матче. А ее лучшим результатом на турнирах "Большого шлема" остается выход во 2-й круг Открытого чемпионата США, в 2022-м году.

Кстати, в 2019-м, в 17-летнем возрасте Снигур выиграла юниорский Уимблдонский турнир. Эта победа остается самой яркой страницей в карьере молодой теннисистки. Впрочем, во "взрослом" теннисе выше 105-го места в мировом рейтинге она не поднималась.

Свитолина и Костюк – в статусе реальных претенденток

Играла в двух финалах юниорского Уимблдона и Элина Свитолина, ныне вторая ракетка Украины и экс-третья ракетка мира. Но, и в парном, и в одиночном разряде бывшая первая ракетка мира в юниорском рейтинге проиграла, остановившись в шаге от титула. В юниорском теннисе она выигрывала титул "Ролан Гаррос". А уже во взрослом теннисе является победительницей 19 турниров WTA (из них 17 в одиночном разряде), победительницей Итогового турнира года в одиночном разряде (Финал тура WTA-2018) и бронзовым призером Олимпиады Токио-2020.

Правда, с турнирами "Большого шлема" у одесситки явно не складывается. И на Уимблдоне, и в США она доходила, максимум до полуфинала, тогда как в Австралии и Франции – до четвертьфинала. Нынешний турнир – очередная попытка покорить "шлем".

Еще одной реальной претенденткой на высокий результат в Уимблдоне является киевлянка Марта Костюк. Победительница одного юниорского турнира "Большого шлема" в одиночном разряде (Открытый чемпионат Австралии-2017) и одного юниорского турнира в парном разряде (Открытый чемпионат США-2017), бывшая вторая ракетка мира в юниорском рейтинге Костюк на взрослом уровне выиграла лишь три турнира серии WTA. А на Уимблдоне доходила лишь до 3-го круга. Но, уже в нынешнем сезоне Марта показала ряд ярких результатов, что позволяет внести ее в список претендентов, если и не на победу, то на выход в полуфинал, как минимум.

Ждем титула от Гауфф, туманные перспективы Джоковича

В 2023-м году женский Уимблдон завершился сенсацией – в решающем матче представительница Чехии Маркета Вондроушова обыграла Онс Жабер из Туниса. В свою очередь, в мужском турнире выиграл испанец Карлос Алькарас, в эпичном финале обыгравший Новака Джоковича из Сербии. Тот от злости даже сломал ракетку. В этом году повторить успех действующим победителям будет очень сложно. Алькарас не впечатляет на травяных кортах после успеха на "Ролан Гаррос", а Маркета будет играть с повреждением.

Выделить фаворита у девушек крайне сложно. Так, первая ракетка мира Ига Свентек в своей карьере лишь раз добиралась до четвертьфинала Уимблдона и не завоевала ни одного титула на траве. Вряд ли что-то изменится на этот раз. Все-таки представительница Польши провела очень ударную грунтовую часть сезона, взяв все основные титулы. К тому же матч первого круга с Софией Кенин (США) станет для представительницы Польши первым на траве в этом сезоне.

Одной из главных фавориток турнира выглядит Кори Гауфф (США). Также в списке явных фаворитов Арина Соболенко (Беларусь) и Елена Рыбакина (Казахстан). Стиль этих теннисисток отлично подходит для травы: мощная подача, сильные удары с задней линии, а также опыт участия в решающих матчах Уимблдона. А Рыбакина и вовсе выигрывала титул в Лондоне два года назад. Однако именно шансы Гауфф котируются выше всех из этой троицы, учитывая, что Соболенко и Рыбакина снялись со своих последних турниров из-за повреждений.

Нельзя забывать и про Онс Жабер. Теннисистка из Туниса два года подряд играла в финале Уимблдона. Так что, вполне может взять дебютный "Шлем" с третьей попытки.

У мужчин фаворитом Уимблдона выглядит Янник Синнер, несмотря на равные шансы на общий успех с Карлосом Алькарасом, со стороны большинства экспертов. Во-первых, итальянец раньше начал подготовку к травяному отрезку, уступив в полуфинале "Ролан Гаррос". Во-вторых, ту самую подготовку Янник в отличие от Карлитоса воплотил в успех на турнире в Галле. В-третьих, при возможном очном матче в Лондоне сразу вспоминается их личная встреча двухлетней давности на английском "шлеме", когда Синнер уверенно "закрыл" испанца в четырех партиях.

А вот перспективы Новака Джоковича еще более туманны, чем перед "Ролан Гаррос". В начале июня Ноле перенес операцию на колене, но, к удивлению многих, уже несколько недель тренируется на корте и все-таки собирается сыграть на Уимблдоне. С одной стороны, Джокович заявляет, что если начнет играть на турнире, то будет биться за победу. С другой, без адекватной подготовки, да еще и в 37 лет, сделать это будет максимально сложно. Вероятно, что при лучшем раскладе Новак доберется до стадии 1/4 финала, где его соперником может стать кто-то из трио: Алекс Де Минуар, Феликс Оже-Альяссим или Хуберт Хуркач.

Рекордные призовые

Общий призовой фонд турнира-2024 составил рекордные для Уимблдона £ 50 млн. При этом, призовые поровну поделены между мужчинами и женщинами. Так, только за участие (вылет в первом круге) спортсмен может заработать 60 000 фунтов стерлингов. За проход во второй круг — 93 000, третий – 143 000 и так далее. Миллионерами же тут становятся только финалист (1,4 млн) и победитель (2,7 млн) турнира

Не будем забывать, что в общую сумму также входят призовые для участников парного мужского и женского турнира, а также микста (смешанного разряда). Правда, их гонорары не сопоставимы с одиночными. Так, победители в парном разряде получают 650 тысяч фунтов стерлингов на двоих, а в миксте – всего 130 тысяч.

Где смотреть?

Телекомпания Setanta Sports будет транслировать матчи с участием украинских теннисисток на Уимблдоне-2024 в свободном доступе на своем Youtube-канале. Данное решение стало плодом сотрудничества транслятора и благотворительного фонда Элины Свитолиной. Благодаря усилиям обеих организаций зрители и пользователи соцсетей смогут присоединиться к инициативе по сбору средств в помощь юным спортсменам, которые живут и тренируются в Украине.

Также Setanta Sports покажет турнир на двух своих каналах, которые широко представленыв пакетах кабельных операторов и стриминговых платформ. А матчи, которые не попадут в эфирную сетку каналов, можно будет посмотреть в приложении.