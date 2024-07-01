Світоліна, Костюк та інші українки на "Вімблдон-2024": розклад, трансляції, результати (відео)

З 1 по 14 липня у Великій Британії пройде один із чотирьох головних турнірів року

У понеділок, 1 липня, на трав’яних кортах Всеанглійського клубу лаун-тенісу та крокету стартує головний тенісний трав’яний турнір року – "Вімблдон-2024". Цього року на Турнірі Великого Шлему (ТВШ) виступить рекордна кількість українок. Напередодні наші тенісистки непогано виступили на "Ролан Гаррос-2024".

"Телеграф" пропонує до вашої уваги розклад та результати українських тенісисток. Телеканал Setanta Sports безплатно покаже ігри наших гравчинь. Додамо, що українські тенісисти не зуміли подолати кваліфікаційний бар’єр ТВШ.

Розклад, трансляції та результати українок на "Вімблдон-2024" (оновлюється)

Одиночний розряд

Понеділок, 1 липня

1/64 Даяна Ястремська (Україна, №28 WTA) — Надя Подороська (Аргентина, №65 WTA) — 13:00

1/64 Леся Цуренко (Україна, №57 WTA) — Варвара Грачова (Франція, №68 WTA) — 13:00

1/64 Марта Костюк (Україна, №18 WTA) — Ребекка Шармкова (Словаччина, №103 WTA) — 14:30 (орієнтовно)

1/64 Юлія Стародубцева (Україна, №153 WTA) — [SR] Алісон ван Ейтванк (Бельгія, №252 WTA) — 17:30 (орієнтовно)

Вівторок, 2 липня

1/64 Еліна Світоліна (Україна, №21 WTA) — Магда Лінетт (Польща, №46 WTA) — після 13:00

1/64 Ангеліна Калініна (Україна, №44 WTA) — Еліна Аванесян (№81 WTA) — після 13:00

1/64 Катерина Байндль (Україна, №175 WTA) — Лаура Зігемунд (Німеччина, №73 WTA) — після 13:00

1/64 Дар’я Снігур (Україна, №131 WTA) — Осеан Додан (Франція, №80 WTA) — після 13:00

Парний розряд (матчі стартують 3 червня)

Людмила Кіченок/Олена Остапенко (Україна/Латвія) — Дар’я Севілл/Юань Юе (Австралія/Китай)

Ангеліна Калініна/Даяна Ястремська (Україна) — Коко Гауфф/Джесіка Пегула (США)

Марта Костюк/Елена-Габріела Русе (Україна/Румунія) — Джуліана Олмос/Олександра Панова (Мексика/-)

Надія Кіченок/Тімеа Бабош (Україна/Угорщина) — Наїкта Бейнс/Амелія Раєцьки (Велика Британія)

Раніше "Телеграф" повідомляв, скільки заробили українці на Відкритому чемпіонаті Франції. Нагадаємо, російський тенісист влаштував скандал на "Ролан Гаррос-2024".