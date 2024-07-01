Непристойний жест чи жарт для друзів: зірковий футболіст потрапив у скандал після матчу Євро-2024

Жест Беллінгема, нібито, адресувався друзям футболіста

Півзахисник збірної Англії Джуд Беллінгем пояснив, кому був адресований жест, який він показав після гола у ворота команди Словаччини. До кадрів трансляції потрапив непристойний жест у виконанні гравця.

Після того, як футболіст зрівняв рахунок, на п’ятій компенсованій хвилині основного часу матчу він опустив руку в область паху і зробив непристойний жест, який, на перший погляд, був адресований лаві запасних суперників. За це гравця було звинувачено у неповазі. Пізніше свій жест він пояснив жартом, написавши пост у Twitter.

Півзахисник збірної Англії зазначив: "Жартівний жест у бік близьких друзів, які були присутні на грі. Нічого, окрім поваги до того, як сьогодні грала збірна Словаччини".

Крім того, інший півзахисник англійців Деклан Райс, після гри вступив у суперечку з кимось біля лави запасних збірної Словаччини. УЄФА вивчить обидва епізоди, проте, за даними джерела Football Fights, англійці серйозного покарання не понесуть.

Беллінгем зрівняв рахунок у матчі проти Словаччини на 90+5-й хвилині. У додатковий час англійці вирвали перемогу (2:1) та вийшли до 1/4 фіналу Євро-2024, де зіграють проти збірної Швейцарії.