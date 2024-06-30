Англія ледь не зганьбилася на Євро-2024: команду врятувала магія Беллінгема та завзятість Кейна (відео)

Словаччина мало не стала автором другої сенсації на Євро-2024

У неділю, 30 червня, на чемпіонаті Європи-2024 з футболу відбувся матч 1/8 фіналу. Відкривали програму ігрового дня англійці та словаки.

Зустріч, що проходила у Гельзенкірхені на арені "АУФШальке", завершилася з рахунком 2:1 на користь англійців. Про це повідомляє "Телеграф".

Словаки провели ідеальний перший тайм, не дозволивши створити англійцям фактично навіть моменту біля своїх воріт. Соколи, у свою чергу, провели кілька разючих атак, одна з яких виявилася гольовою. На 25-й хвилині Іван Шранц переграв Пікфорда у ближньому бою, гольовий пас на рахунку Стрелеца.

На початку другого тайму англійці забили швидкий м’яч, проте гол Фодена було скасовано через офсайд. Ще за кілька хвилин Стрелец ледь не подвоїв перевагу словаків ударом із центру поля. Англійці відігралися завдяки індивідуальній майстерності Джуда Беллінгема. Зірка "Реала" на 5-й компенсованій хвилині ударом через себе перевів гру в овертайми. Там Леви забили вже в першій атаці — відзначився Гаррі Кейн.

Повний відеоогляд матчу Англія – Словаччина буде доступний тут пізніше.

Нагадаємо, Англія зі скрипом виграла свою групу на Євро-2024, обігравши Сербію (1:0), зігравши внічию з Данією (1:1) та Словенією (0:0). Словаччина посіла третє місце у квартеті Е, обігравши сенсаційно Бельгію (1:0), програвши Україні (1:2) та зігравши внічию з румунами (1:1). Ознайомитись з розкладом та результатами всіх матчів чемпіонату Європи-2024 з футболу можна на сайті "Телеграф".