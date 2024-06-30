Грузія змусила Іспанію нервувати у матчі Євро-2024 на виліт (відео)

Грузія зуміла нав’язати боротьбу європейському гранду

У неділю, 30 червня, на чемпіонаті Європи-2024 з футболу завершився черговий поєдинок першого раунду плей-оф. У Кельні (Німеччина) на полі зустрілися іспанці та грузини.

Зустріч, що проходила на "Штадіон Кельн", завершилася з рахунком 4:1 на користь Іспанії. Про це повідомляє "Телеграф".

Іспанці з перших хвилин взяли м’яч під свій контроль та почали планомірно розстрілювати ворота Хрестоносців з різних позицій. Грузія зайняла вичікувальну позицію в надії на контратаки, одна з яких призвела до гола у ворота піренейців. На 18-й хвилині Робін ле Норман після прострілу з правого флангу переправив м’яч у свої ворота. Після цього іспанці знову взялися до штурму воріт Мамардашвілі, прошивши воротаря збірної Грузії ще до перерви — на 39-й хвилині Родрі відзначився ударом з лінії штрафного майданчика.

У другому таймі на полі була одна команда. Іспанці засипали ворота грузинів великою кількістю атак, що принесло Фурії Роха чергову перемогу на турнірі. Переможний гол записав на свій рахунок Фабіан Руїс, який замкнув головою навіс Ямаля з правого флангу. Також за іспанців забивали Ніко Вільямс та Дані Ольмо.

Повний відеоогляд матчу Іспанія — Грузія:

Нагадаємо, збірна Іспанії на Євро-2024 виграла свою групу, обігравши Хорватію (3:0), Італію (1:0) та Албанію (1:0). Грузія вийшла у плей-оф, сенсаційно здолавши Португалію (2:0). Також на ЧЄ-2024 грузини програли Туреччині (1:3) та зіграли внічию з Чехією (1:1). Ознайомитись з розкладом та результатами всіх матчів чемпіонату Європи-2024 можна на сайті "Телеграф".