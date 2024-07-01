Франція – Бельгія: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу Євро-2024

Віцечемпіони світу зіграють із третьою командою у рейтингу ФІФА

У понеділок, 1 липня, на чемпіонаті Європи-2024 з футболу відбудуться чергові матчі 1/8 фіналу. У центральній грі цієї стадії зіграють збірні Франції та Бельгії.

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу Франція — Бельгія. Поєдинок відбудеться у Дюссельдорфі на однойменній арені, початок гри – о 19:00 за київським часом.

Франція — Бельгія — початок о 19:00 (оновлюється)

Збірна Франції на шляху до чвертьфіналу здобула дуже серйозного суперника. Все через те, що обидві команди не змогли виграти свою групу на турнірі. Тепер на одну з топзбірних Європи чекає виліт на ранній стадії плей-оф.

Сині є фаворитами протистояння з Червоними Дияволами, проте бельгійці можуть пройти французів, якщо в їхніх лідерів піде гра. Додамо, що матч Франція — Бельгія покажуть в Україні прямому ефірі.

Востаннє команди зустрічалися між собою у 2021 році у рамках півфіналу Ліги націй. Тоді перемогу здобули французи з рахунком 3:2.

Нагадаємо, на чемпіонаті Європи з футболу у Німеччині Франція та Бельгія сенсаційно посіли другі місця у своїх групах. Французи обіграли Австрію (1:0), зіграли внічию з Нідерландами (0:0) та Польщею (1:1). Червоні Дияволи, у свою чергу, програли Словаччині (0:1), обіграли Румунію (2:0) і здобули нічию з Україною (0:0). Ознайомитись з розкладом та результатами всіх матчів чемпіонату Європи-2024 з футболу можна на сайті "Телеграф".