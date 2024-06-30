Англія — Словаччина: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу Євро-2024

Родоначальники футболу починають боротьбу за титул у плей-оф

У неділю, 30 червня, на чемпіонаті Європи-2024 з футболу відбудуться два матчі. Відкриватимуть програму ігрового дня англійці та словаки.

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу 1/8 фіналу Євро-2024 Англія — Словаччина. Зустріч відбудеться у Гельзенкірхені на Арені "АУФ Шальке", початок поєдинку о 19:00 за київським часом.

Англія – Словаччина – початок о 19:00 (оновлюється)

Англія підходить до гри як явний фаворит, проте гра Львів на турнірі залишають словакам непоганий шанс на підсумкову перемогу. Словаччина на ЧЄ-2024 вже стала автором гучної сенсації, обігравши вмотивовану Бельгію. Тепер Соколи спробують зробити такий самий номер з Англією.

Матч Словаччина – Англія покажуть у прямому ефірі в Україні. Додамо, що букмекери не вірять у словаків.

Нагадаємо, Англія зі скрипом виграла свою групу на Євро-2024, обігравши Сербію (1:0), зігравши внічию з Данією (1:1) та Словенією (0:0). Словаччина посіла третє місце у квартеті Е, обігравши Бельгію (1:0), програвши Україні (1:2) та зігравши внічию з румунами (1:1). Ознайомитись з розкладом та результатами всіх матчів чемпіонату Європи-2024 з футболу можна на сайті "Телеграф".