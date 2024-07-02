Туреччина пробилася у чвертьфінал Євро-2024 (відео)

Австрія залишає турнір

У вівторок, 2 липня, на чемпіонаті Європи-2024 з футболу завершився перший раунд плей-оф. В останній грі 1/8 фіналу зустрілися команди Туреччини та Австрії.

Зустріч, що проходила у Лейпцигу на однойменному стадіоні, завершилася з рахунком 2:1 на користь Туреччини. Про це повідомляє "Телеграф".

Команди грали на зустрічних курсах, проте найбільш везучими спочатку виявилися турецькі футболісти, зокрема, центральний захисник Меріх Демірал. До 59-ї хвилини центрбек оформив дубль. Австрія і не думала здаватися і зуміла відіграти один м’яч зусиллями Міхаеля Грегорича, проте забити ще Команда не зуміла.

Повний відеоогляд матчу Австрія — Туреччина:

Нагадаємо, на Євро-2024 Австрія сенсаційно виграла "групу смерті". Команда програла Франції (0:1), переграла Польщу (3:1) та Нідерланди (3:2). Туреччина на ЧЄ-2024 перемогла Грузію (3:1), поступилася Португалії (0:3) і обіграла Чехію (2:1). Ознайомитись з розкладом та результатами всіх матчів чемпіонату Європи-2024 з футболу можна на сайті "Телеграф".