Австрія – Туреччина: онлайн-трансляція голів на Євро-2024

Австрія та Туреччина зіграють за місце у чвертьфіналі турніру

У вівторок, 2 липня, на чемпіонаті Європи-2024 з футболу завершиться перша стадія плей-оф. У матчі на виліт зійдуться команди Австрії та Туреччини.

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу Австрія — Туреччина. У цій статті оперативно будуть доступні лише відео голів, а по закінченні зустрічі – найкращі моменти поєдинку.

Австрія — Туреччина — початок о 22:00 (оновлюється)

Обидві команди потрапили до "легкої" частини сітки плей-оф і за належного успіху можуть розраховувати навіть на вихід у фінал турніру. На папері Австрія є фаворитом протистояння, проте Туреччина може зробити неприємний сюрприз будь-якій збірній.

Матч Австрія — Туреччина покажуть в Україні у прямому ефірі, причому за перебігом зустрічі можна стежити безплатно. Додамо, що зустріч відбудеться у Лейпцигу на "Лейпциг Штадіум", початок гри — о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, на Євро-2024 Австрія сенсаційно виграла "групу смерті". Команда програла Франції (0:1), переграла Польщу (3:1) та Нідерланди (3:2). Туреччина на ЧЄ-2024 перемогла Грузію (3:1), поступилася Португалії (0:3) і обіграла Чехію (2:1). Ознайомитись з розкладом та результатами всіх матчів чемпіонату Європи-2024 з футболу можна на сайті "Телеграф".