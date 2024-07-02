У Британії принизили Роналду через пенальті на Євро-2024: Террі заступився за легенду

Гравець розплакався після незабитого пенальті у ворота голкіпера збірної Словенії Яна Облака

Під час трансляції матчу 1/8 фіналу чемпіонату Європи-2024 між збірними Португалії та Словенії британська мовна корпорація BBC змінила ім’я португальського нападаючого Кріштіану Роналду. Це сталося в той момент, коли він не зміг реалізувати пенальті.

На 105-й хвилині, коли Роналду не забив із 11-метрової позначки, на екрані з’явився титр "Misstiano Penaldo". Екс-захисник збірної Англії та лондонського "Челсі" Джон Террі висловив своє обурення з приводу цього титру у соціальній мережі, повідомляє The Standard.

"Це ганьба", — коротко відреагував Террі. Цікаво, що захисник сам пережив подібну ситуацію — він винен у вирішальному промаху у серії пенальті, коли "Челсі" програв фінал Ліги чемпіонів "Манчестер Юнайтед" у 2008 році.

Кадр із трансляції ВВС

Основний та додатковий час матчу, що пройшов у Франкфурті, завершився без голів — 0:0. У серії післяматчевих пенальті збірна Португалії виявилася сильнішою, вигравши з рахунком 3:0. Кріштіану Роналду забив перший гол своєї команди у цій серії.

У 1/4 фіналу Євро-2024 збірна Португалії зустрінеться з командою Франції, яка, у свою чергу, обіграла збірну Бельгії. Цей матч відбудеться 5 липня у Гамбурзі.