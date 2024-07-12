"Проти нас воює вся Європа": найкращий російський футболіст став посміховиськом у мережі

Колишній спортсмен заявив про змову Заходу проти російського футболу

Колишній півзахисник збірної Росії, найкращий футболіст Росії 1998 і 2000 років (за версією СЕ) Єгор Титов висловився про усунення збірної РФ від міжнародних змагань. УЄФА та ФІФА відсторонили всі російські клуби та збірні після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Відповідний коментар Титова наводить "Матч ТВ". На його думку, Захід хоче викинути РФ зі світового футболу, а Росія зараз воює з Європою.

– Ви сказали, що збірній Росії треба перегорнути відсторонення. Наше повернення все ще далеко?

– Кілька років наше відсторонення ще точно буде. Ми бачимо, як проти нас воює уся Європа. І в прямому, і в інформаційному сенсі.

Роблять усе, щоби нас там не було. Нічого страшного на цьому життя не закінчується. Живемо далі.

– Навіть зараз є топові трансфери з РПЛ до Європи – наприклад, Матвій Сафонов. Про що це каже?

– Про те, що російський футбол живий, слідкують за нами.

Хоч би як хотілося зворотного політикам на Заході, за нами стежать, запрошують. Ми у тренді.

Я бажаю Матвію, щоб у нього все вийшло, – сказав Титов.

У мережі лише посміялися зі слів колишнього футболіста.

Нагадаємо, французький ПСЖ у червні придбав російського воротаря Матвія Сафонова. Напередодні російських футболістів не пустили до Естонії на єврокубковий матч.