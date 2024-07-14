Повернулися на 40 років назад: у Росії не покажуть Олімпіаду в Парижі

У 1984 році тоді ще радянські спортсмени бойкотували Ігри в Лос-Анджелесі

На російському телебаченні вперше за 40 років не покажуть Олімпійських ігор. Ігри Париж-2024 не будуть показані ані на федеральних каналах, ані у стріммінгових сервісах, ані в Інтернеті.

Федеральні телеканали "Перший" та "Росія-1" відмовилися від трансляцій Олімпіади з політичних мотивів через "нинішні реалії", пише Sports.ru. Раніше про те, що телеканали вважали "неправильним" показувати Олімпіаду, на яку допустили лише кількох спортсменів із Росії у нейтральному статусі, писала "Комсомольська правда".

Переговори щодо купівлі прав на трансляцію змагань вели "Матч ТБ" та холдинг VK. Однак у квітні власника прав на показ Олімпіади в Росії – голову "Телеспорту" Петра Макаренка – заарештували за звинуваченням у шахрайстві. Крім того, випливає з публікацій ЗМІ, після того, як стало відомо, що і деякі допущені російські спортсмени на ігри не поїдуть, укладати мільйонні контракти виявилося недоцільним.

У результаті, ані "Матч ТБ", ані VK права не купили права та офіційно показувати Олімпіаду, яка стартує вже 26 липня, не будуть. Стрімінгові сервіси Okko та Wink також контракти на трансляцію ігор не укладали.

Востаннє Олімпійські ігри тоді ще СРСР не показували по телебаченню в 1984 році. Тоді країна їх бойкотувала.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що українцям дали інструкцію зі спілкування з росіянами на Олімпіаді.