Найкращий російський тенісист відзначився огидним вчинком на Вімблдоні (відео)

Спортсмен і не думає просити вибачення

Російський тенісист, п’ята ракетка світу Данило Медведєв заявив, що не "переходив межу" у суперечці з суддею на вишці Євої Асдеракі. Зазначимо, що Медведєв не вперше істерить на великих турнірах.

Відповідний коментар росіянина наводить The Tennis Letter. Данило заявив, що суддя помилилася, після чого він сказав їй дещо російською.

– У першому сеті стався інцидент, коли суддя на вежі зарахувала подвійний відскок на вашій стороніі. Як це ви бачили? Що ви їй сказали?

– Я не впевнений, чи там був другий відскок. На мою думку, не було.

Але там є передісторія. Якось на "Ролан Гаррос" я програв Чилічу, і вона тоді не побачила, що у розіграші не було другого відскоку. Я пам’ятав про це і подумав: ну знову і знову проти мене. Я сказав дещо російською. Але не переходив межу. І отримав за це попередження.

Зазначимо, у півфіналі "Вімблдону" проти Карлоса Алькараса Медведєв отримав попередження за лайку на адресу судді. Данило сказав "Іди *****, йди *****, шматок ла*на". Це зафіксували камери. До речі, іспанець переміг "нейтрального" атлета з рахунком 6:7, 6:3, 6:4, 6:4.

У мережі висміяли Данила, зазначивши, що він не має мужності попросити вибачення.

Нагадаємо, на "Ролан Гаррос-2023" Медведєв показав публіці середній палець. На Australian Open-2022 росіянин нахамив оператору.