Зірковий футболіст схуднув до невпізнанності: фото до та після

Футболіст, схоже, хоче повернутися на найвищий рівень

Перед фіналом Ліги Чемпіонів УЄФА між "Боруссією" Д та "Реалом" (0:2) мережу облетіла фотографія центрального захисника німців Нікласа Зюле із зайвою вагою. Футболіст у міжсезоння попрацював над собою та повернувся до клубу, скинувши близько 10 кг.

Про це повідомляє bild. Генеральний директор "Боруссії" Д Ханс-Йоахім Ватцке не впізнав центрбека після відпустки.

"Я думав: боже мій, у нас новий гравець! Чудово, як йому це вдалося. Він у чудовій формі, і я віддаю перевагу в тисячу разів краще, коли хтось усвідомлює помилку і робить відповідні висновки", — сказав Ватцке.

За інформацією джерела, Ніклас Зюле скинув 8 кг у міжсезоння, дотримуючись спеціалізованого плану. "Боруссія" Д дуже задоволена його прогресом, а сам захисник готовий боротися за місце у стартовому складі в команді Нурі Шахіна.

Зюле "прославився" у мережі перед грою з "Реалом". Футболіст набрав зайві кілограми перед найважливішою грою сезону і, зрозуміло, не грав у фіналі ЛЧ.

Зараз гравець виглядає зовсім інакше:

Зазначимо, Зюле не потрапив до складу збірної Німеччини на ЧЄ-2024 з футболу. Німці на турнірі дійшли до 1/4 фіналу, де зі скандалом поступилися Іспанії.