Блогери та супермоделі: гарячі дружини та подруги футболістів збірної Іспанії (фото)

Іспанія зіграє з Англією у фіналі чемпіонату Європи-2024

Збірна Іспанії підходить до найважливішої гри сезону. Вже в неділю, 14 липня, іспанці у фіналі чемпіонату Європи-2024 зі футболу зіграють проти Англії.

"Телеграф" пропонує до вашої уваги фото супутниць найголовніших зірок Фурії Роха на Євро-2024. Деякі підтримують своїх коханих просто у Німеччині.

Роза Перейра

Півзахисник ПСЖ Фабіан Руїс відіграє ключову роль у грі Фурії Роха. Футболіст зустрічається з психологом із Севільї Розою Перейрою. Хавбек та його кохана активно діляться своїми фото у соцмережах, на відміну від інших зіркових футболістів.

Роза Перейра

Роза Перейра та Фабіан Руїс

Лаура Абла

Атакувальний півзахисник РБ Лейпциг Дані Ольмо почувається у Німеччині як риба у воді. Тут його підтримує дівчина Лаура Абла, з якою він зустрічається близько року. Лаура працює моделлю, а також веде особистий блог в Instagram та Tik-Tok

Лаура Абла

Лаура Абла

Клаудія Родрігес

Фланговий захисник "Челсі" Марк Кукурелья чудово справляється із суперниками на Євро-2024. Надихає гравця його дівчина Клаудія Родрігес, яка працює фахівцем із комунікацій. Вона приїхала до Німеччини, щоби підтримати свого бойфренда. До речі, пара виховує трьох дітей.

Клаудія Родрігес

Клаудія Родрігес із сім’єю

Аліче Кампелло

Капітан збірної Іспанії Альваро Мората не блищить грою на Євро-2024, через що його критикують фанати. Однак футболіст "Атлетіко" має надійний тил в особі дружини Аліче Кампелло. Дружина футболіста є популярною Instagram-моделлю, на яку підписано понад 3 млн людей. Вона також приїхала до Німеччини, щоби підтримати чоловіка. Пара виховує чотирьох дітей.

Аліче Кампелло

Аліче Кампелло із сім’єю

Дафна Каньїсарес

Захисник мадридського "Реала" Дані Карвахаль одружений на моделі та організаторі святкових заходів Дафні Каньїсарес. Дівчина навіть організувала своє весілля з футболістом у 2022 році. Пара виховує двох дітей. Примітно, що друг і колега Карвахаля по збірній Іспанії Хоселу у 2016 році одружився з сестрою-близнючкою Дафни Мелані.

Дафна Каньїсарес

Дафна Каньїсарес із сім’єю

Нагадаємо, збірна Іспанії на Євро-2024 виграла свою групу, обігравши Хорватію (3:0), Італію (1:0) та Албанію (1:0). У 1/8 фіналу Фурія Роха впоралася з Грузією (4:1), після чого зі скандалом пройшла Німеччину (2:1). У 1/2 фіналу Іспанія обіграла Францію (2:1).