"Така неповага до Ахметова": футболіст збірної України випрошує у "Шахтаря" трансфер

Гравець хоче виступати за великий клуб

Півзахисник збірної України та донецького "Шахтаря" Георгій Судаков публічно звернувся до керівництва Гірників, щоб вони відпустили його. До речі, Георгій та вся національна команда провалилися на Євро-2024.

У вівторок, 16 липня, Судаков на своїй сторінці в Instagram опублікував сторіс, у якій натякнув, що хоче покинути клуб. Георгій цікавий багатьом клубам у Європі, проте "Шахтар" вимагає за гравця високу ціну.

Міжнародний центр спортивних досліджень (CIES) склав рейтинг із 10 гравців, яким ще не виповнилося 23 роки, готових до виступів у найкращих лігах Європи. Очолив список 21-річний нападник Франсішку Консейсау із "Порту".

Крім того, в цьому топі знайшлося місце і Судакову. Георгій відзначив це у своїй сторіс, додавши до списку пісню "Відпусти" гурту "Океан Ельзи".

Користувачі в мережі відзначили, що Георгій повівівся не як професіонал. У мережі зазначили, що Судаков таким чином принизив президента "Шахтаря" Ріната Ахметова.

Найкращі моменти Судакова минулого сезону

Нагадаємо, півзахисник "Шахтаря" Артем Бондаренко використав міжсезоння для того, щоб одружитися. Раніше повідомлялося, що дружина гравця Гірників викрила чоловіка у зраді.