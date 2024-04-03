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Екс-футболіст "Карпат" отримав паспорт Росії та образив українців

Автор
Максим Яценко Максим Яценко
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В Україні він провів лише чотири матчі
В Україні він провів лише чотири матчі. Фото росЗМІ

Хавбек відзначився дивною витівкою

Відомий виступами за львівські "Карпати" півзахисник Младен Кашчелан отримав громадянство Росії. Понад те, колишній футболіст збірної Чорногорії негативно висловився на адресу українського народу.

У коментарі російським ЗМІ Кашчелан поскаржився, що в нього залишилися негативні спогади про Україну. За його словами, у нашій країні нібито "токсично налаштовані щодо іноземців".

"Переживав, що в Росії буде те саме. Я і моя дружина пов’язуємо майбутнє нашої родини саме з цією країною. Тому ми вирішили отримати російські паспорти. Ми отримували паспорти РФ у дуже важкий час", — сказав чорногорець.

Зазначимо, що за львівську команду Кашчелан дебютував 30 серпня 2009 року, але загалом провів чотири матчі у всіх турнірах. Його угода була розрахована на три роки, проте вже взимку 2010 року він залишив "Карпати" як вільний агент.

З 2013 року чорногорець виступав у Росії, де представляв "Балтику", "Тосно", "Арсенал" (Тула) та "Тамбов". 2023 року він завершив кар’єру. За збірну Чорногорії він відіграв 25 матчів.

Раніше "Телеграф" писав про те, що з Росії втік відомий спортсмен.

Теги:
#Футбол #Росія #ФК Карпати #Громадянство