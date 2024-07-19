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У світі оголосили олімпійське перемир'я: у Росії тут же "забули" про війну

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
Володимир Путін та Олена Вяльбе Новина оновлена 19 липня 2024, 16:06
Володимир Путін та Олена Вяльбе. Фото kremlin.ru

МОК оголосив про початок олімпійського перемир’я

Глава Федерації лижних перегонів Росії Олена Вяльбе висловилася про оголошення олімпійського перемир’я. Міжнародний олімпійський комітет (МОК) допустив росіян до Ігор у Парижі, щоправда, у нейтральному статусі та з іншими обмеженнями.

Відповідний коментар Вяльбе наводить sport24.ru. Олена цинічно заявила, що МОК Росії не указ, а РФ нікому не оголошувала війну.

"МОК оголосив олімпійське перемир’я? А це що за організація? Нехай займаються Олімпійськими іграми.

Це 100% порожні слова з МОК. Вони ж хочуть перемир’я в усьому світі, тож не думаю, що хтось до них прислухатиметься.

Росія нікому не оголошувала війну. Про яке перемир’я може йтися?" — сказала Вяльбе.

У п’ятницю, 19 липня, МОК оголосив початок олімпійського перемир’я. Він стартує за тиждень до відкриття Олімпіади-2024 і закінчується через тиждень після закриття Паралімпіади-2024.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Франція запропонує РФ режим припинення вогню в Україні на час проведення Олімпійських ігор-2024 у Парижі. Він зазначив, що Франція звернеться до Росії з відповідним проханням.

На це президент РФ Володимир Путін заявив, що не чув таких пропозицій. Він сказав, що готовий їх розглянути "виходячи з інтересів Російської Федерації".

Теги:
#Росія #МОК #Лижний спорт