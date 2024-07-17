Найкрасивіша українська легкоатлетка вийшла заміж (фото, відео)

В Україні утворилася ще одна спортивна сім’я

Українська стрибунка у висоту Юлія Левченко вийшла заміж. Минулого року Юлія виборола "бронзу" на етапі "Діамантової ліги" у Хожуві (Польща)

Юлія розмістила кілька сторіс з весілля на своїй сторінці в Instagram. Додамо, що спортсменку часто називають найкрасивішою легкоатлеткою України.

Обранцем 26-річної Юлії став багаторазовий чемпіон України з бігу на середні дистанції Юрій Кіщенко. Спортсменка поділилася радісним моментом із підписниками у соцмережах.

Окрім того, Юлія поділилася і відеокадрами із церемонії.

Зазначимо, Юлія є віцечемпіонкою світу-2017, а також срібною та бронзовою медалісткою на Євро-2019 та ЧЄ-2017 відповідно.

Нагадаємо, Левченко увійшла до складу збірної на Олімпійські ігри-2024. Разом із нею у секторі для стрибків у висоту змагатимуться Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко. До речі, нещодавно Магучіх встановила новий світовий рекорд у цій дисципліні. Неймовірно, але знайшлися і ті, хто розкритикував українку, щоправда, за рекордсменку тут же заступилися.