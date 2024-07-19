В мире объявили олимпийское перемирие: в России тут же "забыли" о войне

МОК объявил о начале олимпийского перемирия

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе высказалась об объявлении олимпийского перемирия. Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян к Играм в Париже, правда, в нейтральном статусе и с другими ограничениями.

Соответствующий комментарий Вяльбе приводит sport24.ru. Елена цинично заявила, что МОК России не указ, а РФ никому войну не объявляла.

"МОК объявил олимпийское перемирие? А это что за организация?! Пусть занимаются Олимпийскими играми.

Это 100% пустые слова от МОК. Они же хотят перемирие во всем мире, так что, не думаю, что кто-то будет к ним прислушиваться.

Россия никому не объявляла войны. О каком перемирии может идти речь?" – сказала Вяльбе.

В пятницу, 19 июля, МОК объявил о начале олимпийского перемирия. Оно стартует за неделю до открытия Олимпиады-2024 и заканчивается через неделю после закрытия Паралимпиады-2024.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция предложит РФ режим прекращения огня в Украине на время проведения Олимпийских игр-2024 в Париже. Он отметил, что Франция обратится к России с соответствующей просьбой.

На это президент РФ Владимир Путин заявил, что не слышал таких предложений. Он сказал, что готов их рассмотреть, "исходя из интересов Российской Федерации".