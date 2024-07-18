"Зрада" від МОК? На Олімпіаду до Парижа поїдуть росіяни, які підтримують Путіна та війну (фото)

Спортсмени лайкають пости в соцмережах із схваленням війни та символом російських військ Z

Більшість російських спортсменів, які беруть участь в Олімпійських іграх 2024 року у Парижі, підтримали вторгнення Володимира Путіна до України. Цей факт викликав обурення на тлі того, що понад 450 українських спортсменів загинули внаслідок повномасштабного нападу Росії.

Їхні товариші по команді стикаються з перспективою виступати в Парижі разом із росіянами, які підтримують скоєння насильницьких злочинів проти них, повідомляє Daily Mail. Дослідники з правозахисного фонду Global Rights Compliance склали досьє із повідомлень у соціальних мережах та інших доказів та заявили, що МОК "закрив на це очі".

Серед прикладів — російська велогонниця Олена Іванченко, яка "лайкнула" кілька провоєнних постів у соціальних мережах. Серед білоруських спортсменів, які беруть участь в Олімпіаді Париж 2024, — весляр Євген Золотий, який є молодшим сержантом білоруської армії, та плавчиха Анастасія Шкурдай, яка є представником спортивного клубу армії (СКА) збройних сил країни. Також за даними правозахисників, російська тенісистка Олена Весніна "лайкнула" в соціальних мережах пости про військові дії російських солдатів, які вбивають українців, та пости із зображенням військового символу "Z".

Олена Іванченко

Анастасія Шкурдай

Олена Весніна

Президент Global Rights Compliance Уейн Джордаш Кей Сі заявив: "МОК заплющує очі на участь російських та білоруських спортсменів, які продемонстрували свою підтримку незаконного вторгнення Росії в Україну". У свою чергу, юридичний радник фонду Джеремі Піззі додав: "Це призводить до того, що українські спортсмени змушені виступати на змаганнях разом із російськими та білоруськими спортсменами, які підтримують скоєння насильницьких злочинів проти них". Вони закликали МОК заборонити участь усіх "спортсменів, які виступають за війну".

Росію та її союзницю Білорусь було відсторонено від світового спорту після вторгнення в Україну у лютому 2022 року. Проте 59 спортсменів із цих двох країн були допущені до участі у змаганнях як "нейтральні". За рішенням керівництва МОК, вони можуть брати участь у змаганнях, але не зможуть демонструвати прапор або кольори своєї країни, а також виконувати гімн у разі завоювання медалі. З них 31 особа прийняли запрошення брати участь у змаганнях, при цьому 10 із 15 російських атлетів, і 7 із 16 білоруських спортсменів заявили про підтримку війни в Україні, порушуючи правила нейтралітету Міжнародного олімпійського комітету.

Напередодні ввечері МОК заявив, що не може коментувати окремі випадки, але його незалежна комісія розглянула поведінку всіх спортсменів на відповідність до своїх принципів. Олімпійські ігри-2024 відбудуться у Парижі з 26 липня по 11 серпня.