Спортсмен пожертвував частиною тіла заради поїздки на Олімпіаду

Олімпійський призер ухвалив усвідомлене рішення

Багато спортсменів йдуть на жертви заради потрапляння на Олімпійські ігри-2024. Але австралійський спортсмен Меттью Доусон переплюнув їх усіх.

Гравець збірної Австралії з хокею на траві Доусон ампутував частину пальця, щоб потрапити на Ігри у Парижі. Про це повідомляє офіційний сайт Олімпіади.

За інформацією джерела, перед Іграми Меттью зламав безіменний палець правої руки. Лікарі запропонували накласти гіпс, але хокеїст відмовився. Альтернативним варіантом стала ампутація фаланги пальця.

"Я прийняв усвідомлене рішення, порадившись із пластичним хірургом. Рішення було прийняте не лише заради участі в Олімпіаді, а й заради подальшого життя. Найкращим варіантом для мене було відрізати верхню частину пальця", — сказав Доусон.

Додамо, що на Олімпіаді-2020 у Токіо збірна Австралії з Доусоном у складі виграла "срібло".

Нагадаємо, на Олімпіаді-2024 спортсмени змагатимуться за нагороди у 32 видах спорту. Напередодні збірна Монголії представила, мабуть, найкрасивішу форму на Ігри. Додамо, що Росія відправить на Олімпійські ігри-2024 найменшу делегацію історії.