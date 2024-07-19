Рус

Спортсмен пожертвував частиною тіла заради поїздки на Олімпіаду

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Меттью Доусон Новина оновлена 19 липня 2024, 12:44
Меттью Доусон. Фото Getty Images

Олімпійський призер ухвалив усвідомлене рішення

Багато спортсменів йдуть на жертви заради потрапляння на Олімпійські ігри-2024. Але австралійський спортсмен Меттью Доусон переплюнув їх усіх.

Гравець збірної Австралії з хокею на траві Доусон ампутував частину пальця, щоб потрапити на Ігри у Парижі. Про це повідомляє офіційний сайт Олімпіади.

За інформацією джерела, перед Іграми Меттью зламав безіменний палець правої руки. Лікарі запропонували накласти гіпс, але хокеїст відмовився. Альтернативним варіантом стала ампутація фаланги пальця.

"Я прийняв усвідомлене рішення, порадившись із пластичним хірургом. Рішення було прийняте не лише заради участі в Олімпіаді, а й заради подальшого життя. Найкращим варіантом для мене було відрізати верхню частину пальця", — сказав Доусон.

Додамо, що на Олімпіаді-2020 у Токіо збірна Австралії з Доусоном у складі виграла "срібло".

Нагадаємо, на Олімпіаді-2024 спортсмени змагатимуться за нагороди у 32 видах спорту. Напередодні збірна Монголії представила, мабуть, найкрасивішу форму на Ігри. Додамо, що Росія відправить на Олімпійські ігри-2024 найменшу делегацію історії.

Теги:
#Олімпійські ігри #Олімпіада #Париж-2024