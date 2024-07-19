Рішення України щодо Олімпіади викликало істерику в Росії

Українські спортсмени тепер можуть не боятися дискваліфікації

Українських спортсменів не каратимуть за відмову тиснути руки росіянам на Олімпіаді в Парижі. На чемпіонаті світу-2023 з фехтування в Мілані українку Ольгу Харлан дискваліфікували через відмову потиснути руку Анні Смірновій із РФ.

Про це розповів президент НОК України Вадим Гутцайт в ефірі телемарафону. Рукостискання є обов’язковим у деяких дисциплінах.

"Ми домовилися з міжнародними федераціями, де необхідно вітати [спортсменів] під час зустрічі, а також після матчу. Домовилися, що ми [українці] не вітаємо один одного [з росіянами], не тиснемо їм руку ", — сказав Гутцайт.

Заслужений тренер СРСР Тетяна Тарасова заявила, що російським спортсменам начхати, вітатимуться з ними українські атлети на Олімпіаді чи ні. А ось у російських пабліках це рішення України викликало шквал образ на адресу української сторони. Також дісталося і російським спортсменам, які їдуть на Олімпіаду у нейтральному статусі.

"Я не збираюся українцям розповідати, як поводитися. У них своя культура поведінки. Нам начхати, будуть вони з нами вітатися чи ні. Чи будуть вони нам руку тиснути. Нам їхні рукостискання взагалі не потрібні", — цитує Тарасову Р-Спорт.

Нагадаємо, 19 липня у світі оголосили олімпійське перемир’я. У РФ заявили, що їх це не стосується, адже вони "ні з ким не воюють".