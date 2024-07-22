Де можна дивитися Олімпійські Ігри 2024: розклад трансляцій

Офіційним транслятором Ігор в Україні буде "Суспільне", також Ігри можна буде переглянути на каналах Eurosport у MEGOGO

26 липня стартують літні Олімпійські ігри-2024, які проходитимуть до 11 серпня. У змаганнях візьме участь збірна України, від нашої країни боротимуться за медалі 140 атлетів.

Офіційним транслятором Ігор в Україні буде "Суспільне", повідомляє "Телеграф". Безкоштовну трансляцію змагань можна буде переглянути на каналі "Суспільне Спорт" та на місцевих телеканалах "Суспільне" ("Суспільне Київ", "Суспільне Одеса", "Суспільне Львів" тощо). Також трансляції будуть доступні на "Радіо Промінь".

Кількість ефірних годин становитиме не менше 200 годин. На сайті "Суспільне" будуть доступні чотири додаткові потоки трансляції змагань.

Також MEGOGO транслюватиме Олімпіаду у максимальному обсязі у співпраці з Warner Bros. Discovery, пропонуючи прямі трансляції з коментарями українською мовою. На додаток до Eurosport 1 та Eurosport 2, де основна увага приділяється преміальним видам спорту, таким як легка атлетика, плавання, гімнастика, велоспорт на Eurosport 1 та видам спорту нового покоління на Eurosport 2, будуть додаткові брендовані канали Eurosport 3 — Eurosport 9. Вони вестимуть трансляції тенісу, настільного тенісу, гольфу, футболу, баскетболу, бійцівських видів спорту, гандболу та волейболу. Ці сім спеціалізованих спортивних каналів, орієнтованих на прямі трансляції, забезпечать понад 800 годин прямого ефіру, а також пропонуватимуть відкладені та повторні трансляції.

Найкраще з Олімпійських ігор у Парижі 2024 можна буде побачити на спеціальному каналі 4K. Там транслюватимуться церемонії відкриття та закриття, легка атлетика, волейбол, плавання, велоспорт, дзюдо, спортивна гімнастика та багато іншого у форматі ультрависокої якості.

Олімпіада буде доступна у розділі "Спорт" у спеціальному однойменному підрозділі на MEGOGO, який відкриється на перший тиждень Олімпіади, а також у вигляді поп-ап каналів Discovery+ у розділі "Телебачення" та у спеціальному розділі Discovery+. Усі події чоловічого футбольного турніру та чоловічого олімпійського баскетбольного турніру, частина жіночого олімпійського футбольного та баскетбольного турнірів, а також змагання з тенісу, боксу, боротьби та деяких інших видів спорту, включаючи фінальні стадії, будуть доступні з прямими коментарями українською.

Раніше "Телеграф" писав, що Росія встановить антирекорд на Олімпіаді в Парижі.