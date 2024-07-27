Перевернутий прапор і не тільки: на церемонії відкриття Олімпіади стався дипломатичний скандал

Південна Корея подасть скаргу на найвищому рівні

На церемонії відкриття Олімпіади-2024 у Парижі відбулася серія скандалів. Організатори примудрилися оголосити Збірну Південної Кореї як КНДР.

Про це повідомляє Yonhap. За інформацією джерела, МЗС Південної Кореї подасть скаргу французькій стороні.

"Олімпійський комітет Кореї негайно звернувся до оргкомітету Парижа-2024 з проханням запобігти повторенню подібних випадків. Ми подамо офіційний протест під керівництвом нашої місії. Комітет також зустрінеться з представниками МОК.

Ми також попросили міністерство закордонних справ нашої країни подати серйозну скаргу Франції на урядовому рівні", – заявили у міністерстві спорту Південної Кореї.

Інцидент стався під час параду спортсменів на річці Сена у Парижі. Диктор представив атлетів як спортсменів із Корейської Народно-Демократичної Республіки (КНДР). При цьому в субтитрах трансляції назву команди Південної Кореї вказали правильно. Збірну Північної Кореї представили правильно.

Нагадаємо, церемонія відкриття Ігор-2024 також запам’яталася релігійним скандалом. Нарікання християн викликала алюзія на сцену таємної вечері Ісуса Христа. Його та інших присутніх замінили на чоловіків у жіночому одязі. Крім того, після офіційного відкриття Ігор олімпійський прапор підняли догори дригом.