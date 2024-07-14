Дивитись фінал Євро-2024 не обов’язково: штучний інтелект уже все знає

ШІ згоден із букмекерами

У неділю, 14 липня, на чемпіонаті Європи-2024 з футболу відбудеться вирішальна гра. У фіналі зустрінуться команди Іспанії та Англії.

"Телеграф" запитав у штучного інтелекту (ШІ) про передматчові розклади. ChatGPT-4o і Claude Ai зійшлися на думці, що, ймовірно, іспанці переможуть, причому обидва ШІ назвали однаковий рахунок — 2:1.

ChatGPT-4o

Прогноз: Іспанія 2-1

"В обох команд є сильні сторони, але Іспанія, завдяки своїй атакувальній потужності та молодим талантам, може мати невелику перевагу. Однак не можна недооцінювати англійців, які завжди готові здивувати. Мабуть, матч буде напруженим і може завершитися з мінімальною перевагою однієї з команд.

Іспанія здобуде перемогу завдяки командній грі та індивідуальній майстерності, але Англія зробить все можливе, щоб не віддати перемогу без бою", — вважає ChatGPT-4o.

Claude Ai

Прогноз: Іспанія 2-1

"Досвід Іспанії у великих фіналах може стати вирішальним фактором. Здатність іспанців контролювати темп гри може стомити англійців. Англія може забити першою, але Іспанія має потенціал для камбека.

Можливий сценарій: Англія забиває спочатку, Іспанія зрівнює до перерви, а потім забиває переможний гол у другому таймі", — вважає Claude Ai.

Матч Іспанія — Англія можна переглянути в прямому ефірі на ТБ в Україні. Додамо, що букмекери напередодні оцінили шанси.

Нагадаємо, збірна Іспанії на Євро-2024 виграла свою групу, обігравши Хорватію (3:0), Італію (1:0) та Албанію (1:0). У 1/8 фіналу Фурія Роха впоралася з Грузією (4:1), після чого зі скандалом пройшла Німеччину (2:1). У 1/2 фіналу Іспанія обіграла Францію (2:1).

Збірна Англії на груповому етапі чемпіонату Європи-2024 обіграла Сербію (1:0), зіграла внічию з Данією (1:1) та Словенією (0:0). У першому раунді плей-оф Леви з великими проблемами пройшли Словаччину (2:1), а в другому — Швейцарію 1:1 (5:3 по пенальті). У півфіналі ЧЄ-2024 англійці зі скандалом пройшли Нідерланди (2:1). Ознайомитись з розкладом та результатами всіх матчів чемпіонату Європи-2024 з футболу можна на сайті "Телеграф".