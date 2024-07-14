Збірна Іспанії перемогла антифутбол Англії та в рекордний раз виграла Євро (відео)

Найкраща атака Євро-2024 зустрічалася з прагматичними англійцями

У неділю, 14 липня, на чемпіонаті Європи-2024 з футболу відбувся останній матч. У фіналі турніру зустрілися команди Іспанії та Англії.

Зустріч, що проходила у Берліні на "Олімпіаштадіоні", завершилася з рахунком 2:1 на користь Іспанії. Про це повідомляє "Телеграф".

Збірна Англії у жодній грі Євро-2024 не виглядала яскраво в атаці. Вболівальники та англійські ЗМІ критикували Львів за погану гру – антифутбол. До речі, у фіналі англійці не відмовилися від своєї ігрової філософії, зігравши дуже блякло на тлі Фурії Роха. Команди розпочали з розвідки та фактично весь тайм провели без небезпечних моментів. Іспанці хотіли грати у футбол, намагалися атакувати, проте англійці знову вирішили "засушити" гру, через що глядачі побачили перший удар у площину воріт лише у додатковий час.

Другий тайм розпочався з холодного душу для Англії. На 47-й хвилині Ніко Вільямс забив гол із передачі 17-річного Ламіна Ямаля. Здавалося, Леви будуть змушені атакувати, проте іспанці і не думали зменшувати обертів. Проте англійці знову показали свій характер. На 73-й хвилині Коул Палмер, що вийшов на заміну, прошив ворота іспанців дальнім ударом. На 86-й хвилині Мікель Оярсабаль після передачі Кукурельї приніс Іспанії трофей!

Іспанія – Англія – 2:1

Голи: Вільямс, 47, Оярсабаль, 86 – Палмер, 73

Попередження: Ольмо, 31 – Кейн, 25, Стоунз, 53, Воткінс, 90+1

Іспанія: Сімон – Карвахаль, Ляпорт, Ле Норман (Начо, 83), Кукурелья – Руїс, Родрі (Субіменді, 46), Ольмо – Ямал (Меріно, 89), Мората (Оярсабаль, 68), Вільямс

Англія: Пікфорд – Вокер, Стоунз, Гехі, Шоу – Майну (Палмер, 70), Райс – Сака, Беллінгем, Фоден (Тоні, 89) – Кейн (Воткінс,61)

Статистика матчу Іспанія – Англія

Повний відеоогляд матчу Іспанія — Англія:

Нагадаємо, збірна Іспанії на Євро-2024 виграла свою групу, обігравши Хорватію (3:0), Італію (1:0) та Албанію (1:0). У 1/8 фіналу Фурія Роха впоралася з Грузією (4:1), після чого зі скандалом пройшла Німеччину (2:1). У 1/2 фіналу Іспанія не без проблем здолала Францію (2:1).

Збірна Англії, у свою чергу, на груповому етапі чемпіонату Європи-2024 обіграла лише Сербію (1:0), після чого двічі зіграла внічию: з Данією (1:1) та Словенією (0:0). У першому раунді плей-офф Леви з великими проблемами пройшли Словаччину (2:1), а в другому — Швейцарію 1:1 (5:3 по пенальті). У півфіналі ЧЄ-2024 англійці завдяки спірному рішенню арбітра вибили Нідерланди (2:1). Ознайомитись із результатами всіх матчів чемпіонату Європи-2024 з футболу можна на сайті "Телеграф".