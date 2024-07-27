Україна — Марокко: онлайн відеотрансляція матчу Олімпіади-2024

Синьо-жовті зіграють із Атласькими Левами

У суботу, 27 липня, на Олімпійських іграх у Парижі відбудеться другий матч України на чоловічому футбольному турнірі. Синьо-жовті зіграють проти лідера своєї групи команди Марокко.

Пряма відеотрансляція матчу Україна — Марокко доступна на YouTube-каналі "Суспільне Спорт". Зустріч відбудеться у Сент-Етьєні, початок гри – о 18:00 за київським часом.

Онлайн відеотрансляція матчу Олімпіади-2024 Україна — Марокко

Матч Україна — Марокко можна подивитися безплатно. Додамо, що букмекери не вірять в успіх Синьо-жовтих.

Зазначимо, Марокко у першому турі зі скандалом обіграло команду Аргентини (2:1), а українці програли Іраку (1:2).

Нагадаємо, збірна України на молодіжному Євро-2023 U-21 потрапила у топ-4 найкращих команд. На груповій стадії турніру наша "молодіжка" зустрічалася з Іспанією (2:2), переграла Хорватію (2:0) та мінімально здолала Румунію (1:0). У чвертьфіналі турніру Синьо-жовті вибили Францію (3:1), а у півфіналі поступилися Іспанії (1:5). Таким чином, українська футбольна команда вперше в історії кваліфікувалася на Олімпійські ігри.