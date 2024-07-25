На Олімпіаді в Парижі пролунав шпигунський скандал

Канадці просто хотіли дізнатися, що роблять їхні суперники

Олімпійські ігри у Парижі ще офіційно не стартували, проте на турнірі вже відбулася серія скандалів. Члени жіночої збірної Канади з футболу за допомогою дрона шпигували за тренуванням збірної Нової Зеландії.

Це обернулося гучним скандалом, через що помічника тренера збірної Канади з футболу Жасмін Мандер та аналітика Джозефа Ломбарді виключили з олімпійської команди. Про це повідомляє ESPN.

Канадський олімпійський комітет (КОК) ухвалив рішення виключити двох членів збірної, причетних до інциденту, та відправив їх додому. Також у КОК попросили вибачення перед новозеландською стороною.

"Канадський олімпійський комітет виступає за чесну гру, ми шоковані та розчаровані. Приносимо щирі вибачення збірній Нової Зеландії, всім гравцям, яких торкнувся цей інцидент, та Олімпійському комітету Нової Зеландії", — йдеться у повідомленні.

Додамо, що за інформацією ESPN, оператор дрона був заарештований, визнав провину та отримав восьмимісячний умовний термін, а помічниця була виправдана. Крім того, головний тренер збірної Канади Беверлі Прістман вирішила не керувати командою у матчі з новозеландками. Зустріч відбудеться 25 липня.

Нагадаємо, українських спортсменів не каратимуть за відмову тиснути руки росіянам на Олімпіаді в Парижі. Це рішення викликало істерику у РФ.