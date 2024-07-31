Олімпіада-2024: розклад та результати українців 31 липня (оновлюється)

Українці поборються за медалі у кількох дисциплінах

У середу, 31 липня, на Олімпійських іграх у Парижі відбудеться п’ятий змагальний день. Напередодні на Іграх Україна виграла першу медаль.

"Телеграф" пропонує до вашої уваги розклад та результати українців на Олімпіаді в Парижі 31 липня. Українці цього дня змагатимуться у стрільбі, тенісі, стрибках у воду, веслуванні, веслувальному слаломі, плаванні, спортивній гімнастиці та боксі.

Розклад та результати українців 31 липня на Олімпіаді-2024 (оновлюється)

10:00. Стрільба. Гвинтівка 50 м із 3 положень, кваліфікація (м). Сергій Куліш.

12:00. Стрибки у воду. Синхронна вежа 10 м, фінал (ж). Софія Лискун та Ксенія Байло.

12:21. Плавання. 200 м на спині, кваліфікація (ч). Олександр Желтяков.

12:24. Академічне веслування — Двійки парні л/в, півфінали (ч). Ігор Хмара, Станіслав Ковальов.

13:00. Теніс. Початок першого запуску.

Марта Костюк — Донна Векич (Хорватія) — 4-й запуск

Людмила Кіченок /Надія Кіченок — Даніель Коллінс/Дезіре Кравчик (США) — 5-й запуск.

13:38. Академічне веслування. Четвірки парні, фінальний заїзд (ж). Україна.

16:30. Веслувальний слалом. Каное-одиначки, півфінал. Вікторія Ус.

18:30. Спортивна гімнастика. Багатоборство, фінал (ч). Олег Верняєв, Ілля Ковтун.

21:32. Бокс. Попередній етап, 1/8 фіналу, до 57 кг (ч) Айдер Абдураїмов — Хав’єр Ібаньєс (Болгарія).

Нагадаємо, 31 липня на Олімпіаді в Парижі розіграють 20 комплектів нагород.