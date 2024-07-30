Париж-2024: усі чемпіони та медалісти Олімпійських ігор 31 липня (оновлюється)

На Іграх пройде великий змагальний день

У середу, 31 липня, на Олімпійських іграх у Парижі відбудеться п’ятий змагальний день. Напередодні на Іграх Україна виборола першу медаль.

Почнуть змагальний день серфінгісти, а завершать плавці. Про це повідомляє "Телеграф". Крім того, спортсмени змагатимуться за медалі у таких дисциплінах: тріатлон (під питанням), стрибки у воду, академічне веслування, BMX-фрістайл, гребний слалом, спортивна гімнастика, дзюдо та фехтування.

Розклад та результати медальних змагань на Олімпіаді-2024 31 липня (оновлюється)

31 липня, середа (19 комплектів медалей)

3:12 Серфінг: Поєдинок за бронзу (чоловіки)

3:53 Серфінг: Поєдинок за бронзу (жінки)

4:34 Серфінг: Фінал (чоловіки)

5:15 Серфінг: Фінал (жінки)

9:00 Тріатлон: Особистий залік (жінки)

11:45 Тріатлон: Особистий залік (чоловіки)

12:00 Стрибки у воду: Синхронна вежа 10м (жінки)

13:02 Академічне веслування: Четвірки парні (чоловіки)

13:14 Академічне веслування: Четвірки парні (жінки)

14:10 BMX-фрістайл: Парк (жінки)

15:44 BMX-фрістайл: Парк (чоловіки)

16:30 Стрільба: Трапп (жінки)

17:00 Дзюдо: До 70 кг (жінки), до 90 кг (чоловіки)

18:25 Веслувальний слалом: Каное-одиначки (жінки)

18:30 Спортивна гімнастика: Багатоборство (чоловіки)

20:30 Фехтування: Командна шабля, бронзовий та золотий фінали (чоловіки)

21:30 Плавання: 100 м вільним стилем (жінки)

21:36 Плавання: Фінал 200 м батерфляєм (чоловіки)

22:07 Плавання: 1500 м вільним стилем (жінки)

23:15 Плавання: Фінал 200 м брасом (чоловіки)

23:15 Плавання: Фінал 100 м вільним стилем (чоловіки)

23:22 Плавання: 100 м вільним стилем (чоловіки)

Нагадаємо, 30 липня на Олімпіаді-2024 було розіграно 11 комплектів нагород. Українці цього дня залишилися без медалей.