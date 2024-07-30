Париж-2024: усі чемпіони та медалісти Олімпійських ігор 31 липня (оновлюється)
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На Іграх пройде великий змагальний день
У середу, 31 липня, на Олімпійських іграх у Парижі відбудеться п’ятий змагальний день. Напередодні на Іграх Україна виборола першу медаль.
Почнуть змагальний день серфінгісти, а завершать плавці. Про це повідомляє "Телеграф". Крім того, спортсмени змагатимуться за медалі у таких дисциплінах: тріатлон (під питанням), стрибки у воду, академічне веслування, BMX-фрістайл, гребний слалом, спортивна гімнастика, дзюдо та фехтування.
Розклад та результати медальних змагань на Олімпіаді-2024 31 липня (оновлюється)
31 липня, середа (19 комплектів медалей)
3:12 Серфінг: Поєдинок за бронзу (чоловіки)
3:53 Серфінг: Поєдинок за бронзу (жінки)
4:34 Серфінг: Фінал (чоловіки)
5:15 Серфінг: Фінал (жінки)
9:00 Тріатлон: Особистий залік (жінки)
11:45 Тріатлон: Особистий залік (чоловіки)
12:00 Стрибки у воду: Синхронна вежа 10м (жінки)
13:02 Академічне веслування: Четвірки парні (чоловіки)
13:14 Академічне веслування: Четвірки парні (жінки)
14:10 BMX-фрістайл: Парк (жінки)
15:44 BMX-фрістайл: Парк (чоловіки)
16:30 Стрільба: Трапп (жінки)
17:00 Дзюдо: До 70 кг (жінки), до 90 кг (чоловіки)
18:25 Веслувальний слалом: Каное-одиначки (жінки)
18:30 Спортивна гімнастика: Багатоборство (чоловіки)
20:30 Фехтування: Командна шабля, бронзовий та золотий фінали (чоловіки)
21:30 Плавання: 100 м вільним стилем (жінки)
21:36 Плавання: Фінал 200 м батерфляєм (чоловіки)
22:07 Плавання: 1500 м вільним стилем (жінки)
23:15 Плавання: Фінал 200 м брасом (чоловіки)
23:15 Плавання: Фінал 100 м вільним стилем (чоловіки)
23:22 Плавання: 100 м вільним стилем (чоловіки)
Нагадаємо, 30 липня на Олімпіаді-2024 було розіграно 11 комплектів нагород. Українці цього дня залишилися без медалей.