Олімпієць розсмішив мережу перед запливом у "брудній" Сені

Атлет "придумав", як убезпечити себе від кишкової палички у річці

Американський тріатлоніст Сет Райдер заради запливу в Сені на Олімпіаді-2024 у Парижі пішов на радикальні заходи. Змагання з тріатлону неодноразово переносилися через погану якість води.

Спортсмен зізнався, що перестав мити руки після туалету. Про це повідомляє The Sun.

"Ми знаємо, що там може виявитися кишкова паличка. Тому я лише намагаюся підвищити свій поріг стійкості, піддаючи себе невеликому впливу кишкової палички в повсякденному житті.

Це стосується дрібниць протягом дня, наприклад, не мити руки після відвідування туалету тощо", – заявив Райдер.

У середу, 31 липня, на Олімпіаді-2024 у Парижі пройшли чоловічі змагання з тріатлону. На першому етапі спортсмени пливли у річці Сена, яку очищали перед початком Ігор через високу концентрацію бактерій. Сет посів 29 місце.

У мережі лише посміялися з "плану" Райдера.

Нагадаємо, на Сені також відбулася церемонія відкриття Олімпійських ігор у Парижі. Шоу наробило шуму в мережі через неоднозначні сцени. Організаторам навіть довелося вибачатися перед християнами всього світу. До речі, у РФ також розкритикували церемонію відкриття Ігор.