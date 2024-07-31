Комментатор высмеял украинских спортсменок, потерявших медаль на Олимпиаде за несколько метров до финиша

Синьо-жовті боролися за "бронзу" на Іграх

В среду, 31 июля, на Олимпийских играх в Париже состоялся финал в академической гребле среди женских четверок парных. Накануне Украина завоевала первую медаль на Играх.

Сборная Украины (Евгения Довгодько, Екатерина Дудченко, Дарья Верхогляд и Анастасия Коженкова) заняла 5-е место. Об этом сообщает "Телеграф". Спортивный комментатор Виталий "V1lat" Волочай высмеял спортсменок, которые за 4 дня до финала отказались от общения с прессой.

"После своего квалификационного старта 27 июля, то есть 4 дня назад, девушки из парной четверки в академической гребле сказали журналистке "Суспільного", которая просто проехала 2,5 часа в одну сторону к ним, чтобы с ними поговорить, что они не будут говорить с прессой до финала, чтобы не терять концентрацию.

До финала же всего 4 дня, нужно каждую секунду потратить правильно, сконцентрироваться на результатах.

Полный фокус на победе.

Ага", — написал Волочай.

В сети мнение пользователей разделилось. Некоторые считают, что это право спортсменок. Другие говорят, что на Олимпиаде атлеты не принадлежат себе и должны говорить с прессой. Добавим, что украинки долгое время шли в лидерах и реально претендовали на "бронзу", однако на последних метрах дистанции их обошли представительницы Германии и Швейцарии.

На Олимпиде-2024 проходит 5-й соревновательный день. Украинские спортсмены в этот день пока наград не выигрывали.