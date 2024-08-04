Хижняк побив дворазового олімпійського чемпіона на Олімпіаді та побореться за "золото"

Українець бився з дуже непростим суперником

У неділю, 4 серпня, на Олімпійських іграх у Парижі відбулися півфінали у боксі. На ринг у Парижі вийшов український боксер Олександр Хижняк.

У 1/2 фіналу у ваговій категорії до 80 кг українцю протистояв кубинець Арлен Лопес. Поєдинок завершився перемогою Хижняка. Про це повідомляє "Телеграф".

Хижняк традиційно розпочав першим номером, "Полтавський танк" постійно наближався до суперника та засипав його градом ударів. Кубинець у відповідь викидав одиночні удари. Олександр викинув набагато більше ударів, а кубинець зробив ставку на точність. У результаті українець виграв бій роздільним рішенням суддів.

Лопес є дворазовим олімпійським чемпіоном у вагових категоріях до 75 кг та до 81 кг. Хижняк на Іграх у Токіо став другим у ваговій категорії до 75 кг, нарвавшись на спірний нокаут.

Зазначимо, у 1/8 фіналу олімпійського турніру в Парижі Хижняк переміг колишнього українця Філіпа Акілова (Угорщина), а у 1/4 фіналу – Вандерлея Де Соузу Перейру (Бразилія).

Нагадаємо, за підсумками восьми ігрових днів на Олімпіаді-2024 українці зуміли виграти три медалі. Першу нагороду Україні принесла шаблістка Ольга Харлан, а другу – стрілець Сергій Куліш. Крім того, українські фехтувальники виграли "золото" у команді.